В Башкирию стали ездить на заработки со всей России

По данным специалистов рекрутингового сайта в Башкортостане наибольшее количество резюме к количеству вакансий, 4,4 предложения от специалистов на одно рабочее место. Высокая средняя заработная плата в размере 79100 рублей. Приличный прожиточный минимуму для трудоспособного населения, а также низкий уровень безработицы.