В Башкирию стали ездить на заработки со всей России

Posted 1 февраля, 05:27
Published 1 февраля, 05:27
Modified 1 февраля, 05:27
Updated 1 февраля, 05:27
По данным специалистов рекрутингового сайта в Башкортостане наибольшее количество резюме к количеству вакансий, 4,4 предложения от специалистов на одно рабочее место. Высокая средняя заработная плата в размере 79100 рублей. Приличный прожиточный минимуму для трудоспособного населения, а также низкий уровень безработицы.
Лидером рейтинга по привлекательности трудовой миграции стала Амурская область, на втором месте Татарстан.
По словам сотрудников отдела кадров крупных предприятий, привлекательность региона обусловлена его высоким потенциалом в промышленном развитии, в сельском хозяйстве, а также в нефтяной промышленности.
Отметим, что ранее крупнейший в Башкирии завод по ремонту и производству авиационных двигателей ПАО «ОДК-УМПО» объявил о наличии 3,5 тысяч рабочих мест с конкурентной заработной платой.