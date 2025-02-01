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Posted 1 февраля, 05:27

Published 1 февраля, 05:27

Modified 1 февраля, 05:27

Updated 1 февраля, 05:27

В Башкирию стали ездить на заработки со всей России

В Башкирию стали ездить на заработки со всей России

1 февраля 2025, 05:27
Фото: 1MI.
Регион вошел в тройку самых прибыльных в плане трудовой миграции, сообщили исследователи hh.ru в субботу, 1 февраля.

 

По данным специалистов рекрутингового сайта в Башкортостане наибольшее количество резюме к количеству вакансий, 4,4 предложения от специалистов на одно рабочее место. Высокая средняя заработная плата в размере 79100 рублей. Приличный прожиточный минимуму для трудоспособного населения, а также низкий уровень безработицы.

Лидером рейтинга по привлекательности трудовой миграции стала Амурская область, на втором месте Татарстан.

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По словам сотрудников отдела кадров крупных предприятий, привлекательность региона обусловлена его высоким потенциалом в промышленном развитии, в сельском хозяйстве, а также в нефтяной промышленности.

Отметим, что ранее крупнейший в Башкирии завод по ремонту и производству авиационных двигателей ПАО «ОДК-УМПО» объявил о наличии 3,5 тысяч рабочих мест с конкурентной заработной платой.

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