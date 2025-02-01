В Башкирии растаяла дорога

Posted 1 февраля, 15:47
Published 1 февраля, 15:47
Modified 1 февраля, 15:49
Updated 1 февраля, 15:49
Февральская оттепель в Башкирии заставила спасателей закрыть дорогу по замерзшей реке Белой в Бирске. Лед начал таять, появились лужи — сотрудники МЧС закрыли работу переправы, установив шлагбаумы и запрещающие знаки.
Спасатели напомнили, что с резким потеплением выходить на лед стало слишком опасно — покрытие становится рыхлым и тонким. Поездки посоветовали отложить на более морозные дни. Также спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок по замерзшим рекам, а также не устраивать рыбалки.
А для смельчаков, решивших все же поиграть со льдом, эксперты советуют вооружиться экстренным наборчиком — длинную веревку и специальные ледовые шилья. Также стоит поставить номер экстренных служб на «быстрый набор».