В Башкирии растаяла дорога

Спасатели напомнили, что с резким потеплением выходить на лед стало слишком опасно — покрытие становится рыхлым и тонким. Поездки посоветовали отложить на более морозные дни. Также спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок по замерзшим рекам, а также не устраивать рыбалки.