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Posted 1 февраля, 15:47

Published 1 февраля, 15:47

Modified 1 февраля, 15:49

Updated 1 февраля, 15:49

Ледовая переправа в Бирске закрыта из-за хорошей погоды

В Башкирии растаяла дорога

1 февраля 2025, 15:47
Фото: МЧС Башкортостана.

Ледовая переправа в Бирске закрыта из-за хорошей погоды

Ледяная дорога в Бирске начала таять. Переправу закрыли в субботу, 1 февраля, сообщили в региональном МЧС.

Февральская оттепель в Башкирии заставила спасателей закрыть дорогу по замерзшей реке Белой в Бирске. Лед начал таять, появились лужи — сотрудники МЧС закрыли работу переправы, установив шлагбаумы и запрещающие знаки.

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Спасатели напомнили, что с резким потеплением выходить на лед стало слишком опасно — покрытие становится рыхлым и тонким. Поездки посоветовали отложить на более морозные дни. Также спасатели рекомендуют воздержаться от прогулок по замерзшим рекам, а также не устраивать рыбалки.

А для смельчаков, решивших все же поиграть со льдом, эксперты советуют вооружиться экстренным наборчиком — длинную веревку и специальные ледовые шилья. Также стоит поставить номер экстренных служб на «быстрый набор».

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