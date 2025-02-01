Управление гражданской защиты Уфы предупреждает рыбаков о серьезной опасности

Если же охота пуще неволи, то непременно с собой стоит взять длинную веревку и специальные ледовые шилья. Это металлические крюки или колья, с помощью которых можно цепляться за лед, если вы вдруг провалитесь в воду. Кроме того, если из лунки вдруг начала бить фонтаном вода, то необходимо сразу же покинуть это место.