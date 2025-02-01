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Posted 1 февраля, 06:06

Published 1 февраля, 06:06

Modified 1 февраля, 06:06

Updated 1 февраля, 06:06

Управление гражданской защиты Уфы предупреждает рыбаков о серьезной опасности

Управление гражданской защиты Уфы предупреждает рыбаков о серьезной опасности

1 февраля 2025, 06:06
Фото: 1MI.
Из-за оттепели, которая в столице Башкирии длится уже несколько дней, лед на водоемах стал тонким, сообщает пресс-служба УГЗ Уфы в субботу, 1 февраля.

По данным спасателей, теплая погода, которая стоит в регионе уже несколько дней повлияла на толщину льда на реках и озерах вокруг столицы Башкирии. Лед стал рыхлым и ломким, а на реках из-за течения, его толщина сильно истончилась. Специалисты крайне не рекомендуют отправляться на рыбалку в таких условиях.

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Если же охота пуще неволи, то непременно с собой стоит взять длинную веревку и специальные ледовые шилья. Это металлические крюки или колья, с помощью которых можно цепляться за лед, если вы вдруг провалитесь в воду. Кроме того, если из лунки вдруг начала бить фонтаном вода, то необходимо сразу же покинуть это место.

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