Управление гражданской защиты Уфы предупреждает рыбаков о серьезной опасности

Posted 1 февраля, 06:06
Published 1 февраля, 06:06
Modified 1 февраля, 06:06
Updated 1 февраля, 06:06
По данным спасателей, теплая погода, которая стоит в регионе уже несколько дней повлияла на толщину льда на реках и озерах вокруг столицы Башкирии. Лед стал рыхлым и ломким, а на реках из-за течения, его толщина сильно истончилась. Специалисты крайне не рекомендуют отправляться на рыбалку в таких условиях.
Если же охота пуще неволи, то непременно с собой стоит взять длинную веревку и специальные ледовые шилья. Это металлические крюки или колья, с помощью которых можно цепляться за лед, если вы вдруг провалитесь в воду. Кроме того, если из лунки вдруг начала бить фонтаном вода, то необходимо сразу же покинуть это место.