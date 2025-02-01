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Posted 31 января, 22:41

Published 31 января, 22:41

Modified 31 января, 22:43

Updated 31 января, 22:43

Из Самары запустят прямые поезда в Уфу

Уфу свяжут с Самарой

31 января 2025, 22:41
Фото: 1MI.

Из Самары запустят прямые поезда в Уфу

РЖД может запустить новый транспортный маршрут, который затронет Башкортостан, передают СМИ слова начальника Куйбывшевской железной дороги Вячеслава Дмитриева в субботу, 1 февраля.

Рейсы компания планирует запускать из через Самарскую и Оренбургскую области, а также Башкирию. Таким образом, из столицы Республики в Самару доехать можно будет без пересадок.

Между тем запуск рейса, по словам начальник КбшЖД, планируется только на 2028 год. В какое время суток будет курсировать поезд, не уточняется.

Хабиров: Превратим Уфу в крупнейший транспортный хаб
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Ранее, как сообщал Mkset, глава Башкирии Радий Хабиров поделился планами по развитию железнодорожной сети Республики на ближайшие годы.

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