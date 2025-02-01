Уфу свяжут с Самарой

Posted 31 января, 22:41
Published 31 января, 22:41
Modified 31 января, 22:43
Updated 31 января, 22:43
Рейсы компания планирует запускать из через Самарскую и Оренбургскую области, а также Башкирию. Таким образом, из столицы Республики в Самару доехать можно будет без пересадок.
Между тем запуск рейса, по словам начальник КбшЖД, планируется только на 2028 год. В какое время суток будет курсировать поезд, не уточняется.
Ранее, как сообщал Mkset, глава Башкирии Радий Хабиров поделился планами по развитию железнодорожной сети Республики на ближайшие годы.