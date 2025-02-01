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Posted 1 февраля, 07:05

Published 1 февраля, 07:05

Modified 1 февраля, 07:20

Updated 1 февраля, 07:20

Жители дома в Уфе, где взорвался газ, пожаловались Бастрыкину

Уфимцы попросили Бастыркина заняться башкирским газом

1 февраля 2025, 07:05
Фото: 1MI.

Жители дома в Уфе, где взорвался газ, пожаловались Бастрыкину

Жители дома, в котором произошел взрыв газа, пожаловались в субботу, 1 февраля, на ход расследования, сообщили «Аргументы и факты Уфа».

Напомним, летом прошлого года в одном из жилых домов в Стерлитамаке произошел взрыв газа. В результате воспламенения пострадало шесть человек, в том числе дети, а одна женщина погибла. Как сообщили «АиФ», жильцы не довольны результатами расследования.

Как выяснила Гострудинспекция, взрыв произошел из-за того, что жильцы одной квартиры устанавливали газовое оборудование самостоятельно. Версия не устроила жильцов дома, поэтому они обратились в приемную главы Следкома РФ Александру Бастрыкину.

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Ранее Mkset сообщил, что из-за резкой оттепели рыбаки Башкирии оказались в серьезной опасности.

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