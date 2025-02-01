Уфимцы попросили Бастыркина заняться башкирским газом

Напомним, летом прошлого года в одном из жилых домов в Стерлитамаке произошел взрыв газа. В результате воспламенения пострадало шесть человек, в том числе дети, а одна женщина погибла. Как сообщили «АиФ», жильцы не довольны результатами расследования.