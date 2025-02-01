Уфимцы попросили Бастыркина заняться башкирским газом

Posted 1 февраля, 07:05
Published 1 февраля, 07:05
Modified 1 февраля, 07:20
Updated 1 февраля, 07:20
Напомним, летом прошлого года в одном из жилых домов в Стерлитамаке произошел взрыв газа. В результате воспламенения пострадало шесть человек, в том числе дети, а одна женщина погибла. Как сообщили «АиФ», жильцы не довольны результатами расследования.
Как выяснила Гострудинспекция, взрыв произошел из-за того, что жильцы одной квартиры устанавливали газовое оборудование самостоятельно. Версия не устроила жильцов дома, поэтому они обратились в приемную главы Следкома РФ Александру Бастрыкину.