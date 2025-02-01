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Posted 1 февраля, 12:13

Published 1 февраля, 12:13

Modified 1 февраля, 14:59

Updated 1 февраля, 14:59

Застравшему в диване ребенку понадобилась помощь спасителей в Уфе

Уфимские спасатели вытащили ребенка из плена

1 февраля 2025, 12:13
Фото: 1MI.

Застравшему в диване ребенку понадобилась помощь спасителей в Уфе

Двулетнему мальчику, упавшему за диван, понадобилась помощь спасателей, сообщили в Управлении гражданской защиты Уфы в субботу, 1 февраля.

Двулетний мальчишка из Уфы игрался неподалеку от мамы, которая раскладывала диван. Ребенок решил поиграть в царя горы и залез на диван, пока мама отвлеклась он за считанное мгновенье провалился в пространство между защитной стенкой и корпусом мебели.

Испуганная мама начала вытаскивать сына, однако попытки оказались безуспешными. Родительница позвонила в экстренную службу. Прибывшие на место спасатели разобрали части дивана и вытащили юного пленника из ловушки.

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Ранее Mkset рассказал, что в Уфе сгорел магазин электрики.

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