Уфимские спасатели вытащили ребенка из плена

Двулетний мальчишка из Уфы игрался неподалеку от мамы, которая раскладывала диван. Ребенок решил поиграть в царя горы и залез на диван, пока мама отвлеклась он за считанное мгновенье провалился в пространство между защитной стенкой и корпусом мебели.