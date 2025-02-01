Уфимские спасатели вытащили ребенка из плена

Posted 1 февраля, 12:13
Published 1 февраля, 12:13
Modified 1 февраля, 14:59
Updated 1 февраля, 14:59
Двулетний мальчишка из Уфы игрался неподалеку от мамы, которая раскладывала диван. Ребенок решил поиграть в царя горы и залез на диван, пока мама отвлеклась он за считанное мгновенье провалился в пространство между защитной стенкой и корпусом мебели.
Испуганная мама начала вытаскивать сына, однако попытки оказались безуспешными. Родительница позвонила в экстренную службу. Прибывшие на место спасатели разобрали части дивана и вытащили юного пленника из ловушки.