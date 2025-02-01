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Posted 1 февраля, 11:28

Published 1 февраля, 11:28

Modified 1 февраля, 15:01

Updated 1 февраля, 15:01

Магазин электрики сгорел в Уфе

Уфимская многоэтажка загорелась

1 февраля 2025, 11:28
Фото: МЧС Башкортостана.

Магазин электрики сгорел в Уфе

В центре Уфы в субботу, 1 февраля, сгорел магазин электрики, расположенный на первом этаже жилого дома, сообщили в региональном МЧС.

Февральское утро пятницы, 1 февраля, на улице Комсомольской в центре Уфы началось с чрезвычайной ситуаци. Первый этаж высотки, где находился магазин электроники, оказался охвачен огнем. На место экстренно прибыли пожарные.

Фото: МЧС Башкортостана

На оперативных кадрах видно, что огонь уничтожил все торговые стеллажи на площади десяти квадратных метров — вся электроника поплавилась. Спасатели рассказали, что из-за возгорания жителям второго этажа — девять человек, трое из дети — пришлось эвакуироваться, однако пострадавших нет.

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