Уфимская многоэтажка загорелась

На оперативных кадрах видно, что огонь уничтожил все торговые стеллажи на площади десяти квадратных метров — вся электроника поплавилась. Спасатели рассказали, что из-за возгорания жителям второго этажа — девять человек, трое из дети — пришлось эвакуироваться, однако пострадавших нет.