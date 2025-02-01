Уфимская многоэтажка загорелась

Posted 1 февраля, 11:28
Published 1 февраля, 11:28
Modified 1 февраля, 15:01
Updated 1 февраля, 15:01
Февральское утро пятницы, 1 февраля, на улице Комсомольской в центре Уфы началось с чрезвычайной ситуаци. Первый этаж высотки, где находился магазин электроники, оказался охвачен огнем. На место экстренно прибыли пожарные.
На оперативных кадрах видно, что огонь уничтожил все торговые стеллажи на площади десяти квадратных метров — вся электроника поплавилась. Спасатели рассказали, что из-за возгорания жителям второго этажа — девять человек, трое из дети — пришлось эвакуироваться, однако пострадавших нет.