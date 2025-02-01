Топ-10 сериалов для фанатов «Твин Пикс», от которых невозможно оторваться

Сюжет сериала, на первый взгляд, не имеет ничего общего с «Твин Пиксом». Однако, шоу вышло в те же девяностые и потому серии визуально очень напоминают картинку, созданную Дэвидом Линчем. Глухая сельская местность, эксцентричные местные жители, легкий мистический флёр. Практически тот же «Твин Пикс», но без убийств и ужасов.