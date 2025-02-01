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Posted 1 февраля, 03:38

Published 1 февраля, 03:38

Modified 1 февраля, 03:38

Updated 1 февраля, 03:38

Топ-10 сериалов для фанатов «Твин Пикс», от которых невозможно оторваться

Топ-10 сериалов для фанатов «Твин Пикс», от которых невозможно оторваться

1 февраля 2025, 03:38
Фото: Изображение Midjourney. Топ-10 сериалов для фанатов «Твин Пикс», от которых невозможно оторваться
Ни один сериал не сможет полностью заменить фанатам полюбившийся «Твин Пикс». Но мы собрали 10 лучших сериалов, которые помогут поклонникам кинохита Дэвида Линча вернуться в уютный, загадочный, непредсказуемый и жутковатый мир Твин Пикса.

«Тьма» (2017-2020), 18+

Режиссер Баран бо Одар, производство Германия-США, Netflix. Категория 18+.

Мрачный и таинственный немецкий сериал недаром считается аналогом культового «Твин Пикса»(18+). Лента сочетает в себе жанр хоррора, детектива и психологической драмы.

История начинается с исчезновения двух детей в тихом провинциальном городке Винден. Идиллия размеренной жизни разрушается в одночасье, а расследование событий проливает свет на жуткие тайны четырех вполне благополучных семей.

Чем сериал похож на «Твин Пикс»: три временных пласта, перепутывающих реальность и параллельные миры, темные секреты, мистическая атмосфера, загадочный мир, где каждый вынужден лицом к лицу встретиться со своими страхами.

Сериал «Тьма» (2017-2020). Режиссер Баран бо Одар, производство Германия-США, Netflix. Категория 18+.
Сериал «Тьма» (2017-2020). Режиссер Баран бо Одар, производство Германия-США, Netflix. Категория 18+.. Фото: Кадр из сериала
Сериал «Тьма» (2017-2020). Режиссер Баран бо Одар, производство Германия-США, Netflix. Категория 18+.

«Сосны» (2015-2016), 18+

Режиссер: М. Найт Шьямалан, производство США, студия FX Productions. Категория 18+.

Создатели сериала по мотивам трилогии Блейка Крауча «Сосны» определенно собирались создать собственный «Твин Пикс».

Как и в культовом сериале, действие мистической киноленты происходит в небольшом провинциальном городке, куда по сюжету агент Итан Берк отправляется на поиски коллег. Городок оказывается не так прост на первый взгляд, а его загадки наводят ужас. Триллер ставит перед зрителями серьезные вопросы — об идеологии, страхах и ответственности каждого.

Чем сериал похож на «Твин Пикс»: запутанный сюжет, щекочущий нервы, и загадочный финал, напряженная атмосфера на общем фоне благополучия, одержимый безумец-пророк.

Сериал «Сосны» (2015-2016). Режиссер: М. Найт Шьямалан, производство США, студия FX Productions. Категория 18+.
Сериал «Сосны» (2015-2016). Режиссер: М. Найт Шьямалан, производство США, студия FX Productions. Категория 18+.. Фото: Кадр из сериала
Сериал «Сосны» (2015-2016). Режиссер: М. Найт Шьямалан, производство США, студия FX Productions. Категория 18+.

«Острые предметы» (2018), 18+

Режиссер Жан-Марк Валле, производство — США, студия HBO. Категория 18+.

Психологический мини-сериал про еще один небольшой городок на границе леса, населенный весьма странными жителями. Главная героиня чем-то напоминает Лору Палмер из «Твин Пикса» — в прошлом красавицы-школьницы немало секретов и тайн. Но теперь она подросла и занимается расследованием убийства девочек.

Чем сериал похож на «Твин Пикс»: насыщенная готическая атмосфера, мрачные тайны маленького городка, сложные и незаурядные персонажи, общее ощущение тревожности, скрытые смыслы.

Сериал «Острые предметы» (2018). Режиссер Жан-Марк Валле, производство — США, студия HBO. Категория 18+.
Сериал «Острые предметы» (2018). Режиссер Жан-Марк Валле, производство — США, студия HBO. Категория 18+.. Фото: Кадр из сериала
Сериал «Острые предметы» (2018). Режиссер Жан-Марк Валле, производство — США, студия HBO. Категория 18+.

«Чужак» (2020), 18+

Режиссеры: Джейсон Бейтман, Эндрю Бернштейн, Шарлотта Брандсторм, Джастин Диллар. Производство — США, студия HBO. Категория 18+.

Психологический триллер, основанный на романе мастера ужасов Стивена Кинга, стал неплохой альтернативой «Твин Пиксу». Криминальный хоррор рассказывает о расследовании ужасного убийства маленького мальчика. По мере развития сюжета границы между реальностью и потусторонним миром стираются и на свет выходит ужасающая правда.

Чем сериал похож на «Твин Пикс»: сюжет с первых минут и до финальных серий держит зрителя в напряжении, сериал загадочен, непредсказуем и наполнен жуткими сверхъестественными элементами.

Сериал «Чужак» (2020). Режиссеры: Джейсон Бейтман, Эндрю Бернштейн, Шарлотта Брандсторм, Джастин Диллар. Производство — США, студия HBO. Категория 18+.
Сериал «Чужак» (2020). Режиссеры: Джейсон Бейтман, Эндрю Бернштейн, Шарлотта Брандсторм, Джастин Диллар. Производство — США, студия HBO. Категория 18+.. Фото: Кадр из сериала
Сериал «Чужак» (2020). Режиссеры: Джейсон Бейтман, Эндрю Бернштейн, Шарлотта Брандсторм, Джастин Диллар. Производство — США, студия HBO. Категория 18+.

«Остаться в живых» (2004-2010), 18+

Режиссеры: Стивен Уильямс, Джек Бендер, Пол А. Эдвардс, Эрик Ланёвилль, Такер Гейтс, Грег Яйтанс. Производство — США, телеканал ABC. Категория 18+.

Один из создателей сериала Дэймон Линделофф признавался, что Lost во многом получился именно благодаря «Твин Пиксу», в котором режиссер черпал вдохновение. В итоге сериал не просто стал успешным, но и заслужил звание культового проекта «нулевых».

Чем сериал похож на «Твин Пикс»: временные флешбэки, мистические параллели, непредсказуемый финал, сверхъестественные элементы, яркие персонажи, связь между мертвыми и живыми.

Сериал «Остаться в живых» (2004-2010). Режиссеры: Стивен Уильямс, Джек Бендер, Пол А. Эдвардс, Эрик Ланёвилль, Такер Гейтс, Грег Яйтанс. Производство — США, телеканал ABC. Категория 18+.
Сериал «Остаться в живых» (2004-2010). Режиссеры: Стивен Уильямс, Джек Бендер, Пол А. Эдвардс, Эрик Ланёвилль, Такер Гейтс, Грег Яйтанс. Производство — США, телеканал ABC. Категория 18+.. Фото: Кадр из сериала
Сериал «Остаться в живых» (2004-2010). Режиссеры: Стивен Уильямс, Джек Бендер, Пол А. Эдвардс, Эрик Ланёвилль, Такер Гейтс, Грег Яйтанс. Производство — США, телеканал ABC. Категория 18+.
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«Настоящий детектив» (2014-2024) 18+

Режиссеры: Кэри Дзёдзи Фукунага, Исса Лопес, Дэниэл Сакхайм, Джон Краули, Джастин Лин, Дэниэл Эттиэс, Джереми Солнье, Мигель Сапочник. Производство — США, HBO. Категория 18+.

Каждый сезон криминального шоу — отдельная история о расследованиях загадочных, а порой и мистических преступлений. Причем детективы, раскрывающие преступления, разные в каждом отдельном сезоне. Сериал мастерски сочетает в себе запутанный детектив и психологическую драму, поднимающую тему времени, смертности и загадки человеческой психики.

Чем сериал похож на «Твин Пикс»: сюжет с налетом мистики, много мифологии и отсылки к сверхъестественным силам, харизматичные персонажи, таинственная и жутковатая атмосфера.

Сериал «Настоящий детектив» (2014-2024). Режиссеры: Кэри Дзёдзи Фукунага, Исса Лопес, Дэниэл Сакхайм, Джон Краули, Джастин Лин, Дэниэл Эттиэс, Джереми Солнье, Мигель Сапочник. Производство — США, HBO. Категория 18+.
Сериал «Настоящий детектив» (2014-2024). Режиссеры: Кэри Дзёдзи Фукунага, Исса Лопес, Дэниэл Сакхайм, Джон Краули, Джастин Лин, Дэниэл Эттиэс, Джереми Солнье, Мигель Сапочник. Производство — США, HBO. Категория 18+.. Фото: Кадр из сериала
Сериал «Настоящий детектив» (2014-2024). Режиссеры: Кэри Дзёдзи Фукунага, Исса Лопес, Дэниэл Сакхайм, Джон Краули, Джастин Лин, Дэниэл Эттиэс, Джереми Солнье, Мигель Сапочник. Производство — США, HBO. Категория 18+.

«Северная сторона» (1990-1995), 18+

Режиссеры: Майкл Фреско, Ник Марк, Роб Томпсон, Майкл Кэтлман, Майкл Виттес. Производство — США, телеканал CBS. Категория 18+.

Сюжет сериала, на первый взгляд, не имеет ничего общего с «Твин Пиксом». Однако, шоу вышло в те же девяностые и потому серии визуально очень напоминают картинку, созданную Дэвидом Линчем. Глухая сельская местность, эксцентричные местные жители, легкий мистический флёр. Практически тот же «Твин Пикс», но без убийств и ужасов.

Чем сериал похож на «Твин Пикс»: харизматичный главный герой, уют провинциального городка, а в пятом эпизоде есть небольшая отсылка к культовому сериалу — герои рассуждают про сверхъестественные силы, поглощая вишневый пирог и пончики.

Сериал «Северная сторона» (1990-1995). Режиссеры: Майкл Фреско, Ник Марк, Роб Томпсон, Майкл Кэтлман, Майкл Виттес. Производство — США, телеканал CBS. Категория 18
Сериал «Северная сторона» (1990-1995). Режиссеры: Майкл Фреско, Ник Марк, Роб Томпсон, Майкл Кэтлман, Майкл Виттес. Производство — США, телеканал CBS. Категория 18. Фото: Кадр из сериала
Сериал «Северная сторона» (1990-1995). Режиссеры: Майкл Фреско, Ник Марк, Роб Томпсон, Майкл Кэтлман, Майкл Виттес. Производство — США, телеканал CBS. Категория 18

«Хемлок Гроув» (2013-2015), 18+

Режиссеры: Деран Сарафян, Дэвид Стрейтон, Рассел ли Файн, Т.Дж.Скотт, Дэвид Семел, Элай Рот. Производство — США, Netflix. Категория 18+.

Как и «Твин Пикс», сериал начинается с загадочного убийства в небольшом городке Хемлок Гроув. Правда, в отличие от культовой киноленты Дэвида Линча сразу становится понятно, что всё происходящее связано с потусторонними силами в лице вампиров-оборотней.

Чем сериал похож на «Твин Пикс»: жуткая атмосфера, темные секреты, связывающие жителей идиллической провинции, вещие сны и недосказанности, пугающие силы зла.

Сериал «Хемлок Гроув» (2013-2015). Режиссеры: Деран Сарафян, Дэвид Стрейтон, Рассел ли Файн, Т.Дж.Скотт, Дэвид Семел, Элай Рот. Производство — США, Netflix. Категория 18+.
Сериал «Хемлок Гроув» (2013-2015). Режиссеры: Деран Сарафян, Дэвид Стрейтон, Рассел ли Файн, Т.Дж.Скотт, Дэвид Семел, Элай Рот. Производство — США, Netflix. Категория 18+.. Фото: Кадр из сериала
Сериал «Хемлок Гроув» (2013-2015). Режиссеры: Деран Сарафян, Дэвид Стрейтон, Рассел ли Файн, Т.Дж.Скотт, Дэвид Семел, Элай Рот. Производство — США, Netflix. Категория 18+.

«Фортифьюд» (2015-2018), 18+

Режиссеры: Хетти Макдональд, Кирон Хоукс, Сэм Миллер, Ник Харран, Ричард Лэкстон. Производство: Великобритания, студии: Tiger Aspect Productions, Fifty Fathoms Productions, Sky Atlantic. Категория 18+.

Интригующая драма, которая сначала кажется детективом, затем мистическим триллером, но в итоге оказывается ни тем, ни другим. Действие запутанного скандинавского нуара происходит в маленьком северном городке, где люди по загадочным причинам буквально мрут как мухи.

Чем сериал похож на «Твин Пикс»: зыбкая атмосфера, тонкая грань между реальным и сверхъестественным, непредсказуемость сюжета, мрачные тайны обитателей маленького поселения.

Сериал «Фортифьюд» (2015-2018). Режиссеры: Хетти Макдональд, Кирон Хоукс, Сэм Миллер, Ник Харран, Ричард Лэкстон. Производство: Великобритания, студии: Tiger Aspect Productions, Fifty Fathoms Productions, Sky Atlantic. Категория 18+.
Сериал «Фортифьюд» (2015-2018). Режиссеры: Хетти Макдональд, Кирон Хоукс, Сэм Миллер, Ник Харран, Ричард Лэкстон. Производство: Великобритания, студии: Tiger Aspect Productions, Fifty Fathoms Productions, Sky Atlantic. Категория 18+.. Фото: Кадр из сериала
Сериал «Фортифьюд» (2015-2018). Режиссеры: Хетти Макдональд, Кирон Хоукс, Сэм Миллер, Ник Харран, Ричард Лэкстон. Производство: Великобритания, студии: Tiger Aspect Productions, Fifty Fathoms Productions, Sky Atlantic. Категория 18+.

«Мотель Бейтса» (2013-2017), 18+

Режиссеры: Эдвард Бьянчи, Такер Гейтс, Фил Абрахам, Нестор Карбонелл, Тим Соутэм. Производство — США, студия Universal Television. Категория 18+.

Создатели сериала уверяют, что идея проекта была вдохновлена именно «Твин Пиксом». Это заметно во многих элементах детективного триллера — визуальной картинке, звуковом ряде, характерах персонажей и непредсказуемых поворотах сюжета.

Чем сериал похож на «Твин Пикс»: загадочные убийства, с раскрытием которых всплывают темные секреты маленького городка, жуткие мистические персонажи.

Сериал «Мотель Бейтса» (2013-2017). Режиссеры: Эдвард Бьянчи, Такер Гейтс, Фил Абрахам, Нестор Карбонелл, Тим Соутэм. Производство — США, студия Universal Television. Категория 18+.
Сериал «Мотель Бейтса» (2013-2017). Режиссеры: Эдвард Бьянчи, Такер Гейтс, Фил Абрахам, Нестор Карбонелл, Тим Соутэм. Производство — США, студия Universal Television. Категория 18+.. Фото: Кадр из сериала
Сериал «Мотель Бейтса» (2013-2017). Режиссеры: Эдвард Бьянчи, Такер Гейтс, Фил Абрахам, Нестор Карбонелл, Тим Соутэм. Производство — США, студия Universal Television. Категория 18+.
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