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Posted 1 февраля, 15:21

Published 1 февраля, 15:21

Modified 1 февраля, 15:23

Updated 1 февраля, 15:23

Тюменца, избившего жителей Башкирии возле клуба, задержали

Разборка возле ночного клуба закончилась уголовным делом

1 февраля 2025, 15:21
Фото: 1MI & МВД Башкортостана.

Тюменца, избившего жителей Башкирии возле клуба, задержали

Буйный турист из Тюмени был задержан в субботу, 1 февраля, из-за драки в клубе, сообщили в МВД Башкортостана.

Как считают следователи, 28-летний тюменец, разгоряченный алкогольными напитками, что-то не поделил с двумя жителями возле одного ночного клуба в Туймазах. Мужчина так избил двух своих опоннентов — 35-ти и 36-ти лет, что тех пришлось госпитализировать.

Видео: МВД Башкортостана.

Оперативники задержали мужчину в родной Тюмени. Как он позже рассказал оперативникам, в Туймазы приезжал к родственникам. Буйный тюменец оказался ранее судимым, однако в содеянном раскаялся. Против него возбудили уголовное дело за применение тяжелого вреда здоровью, решается вопрос о мере пресечения.

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