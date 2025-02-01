Разборка возле ночного клуба закончилась уголовным делом

Posted 1 февраля, 15:21
Published 1 февраля, 15:21
Modified 1 февраля, 15:23
Updated 1 февраля, 15:23
Как считают следователи, 28-летний тюменец, разгоряченный алкогольными напитками, что-то не поделил с двумя жителями возле одного ночного клуба в Туймазах. Мужчина так избил двух своих опоннентов — 35-ти и 36-ти лет, что тех пришлось госпитализировать.
Оперативники задержали мужчину в родной Тюмени. Как он позже рассказал оперативникам, в Туймазы приезжал к родственникам. Буйный тюменец оказался ранее судимым, однако в содеянном раскаялся. Против него возбудили уголовное дело за применение тяжелого вреда здоровью, решается вопрос о мере пресечения.