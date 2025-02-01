Разборка возле ночного клуба закончилась уголовным делом

Как считают следователи, 28-летний тюменец, разгоряченный алкогольными напитками, что-то не поделил с двумя жителями возле одного ночного клуба в Туймазах. Мужчина так избил двух своих опоннентов — 35-ти и 36-ти лет, что тех пришлось госпитализировать.