Пять районов Уфы оставят без воды на следующей неделе

Posted 1 февраля, 05:39
Published 1 февраля, 05:39
Modified 1 февраля, 05:39
Updated 1 февраля, 05:39
Жителям пяти районов Уфы придется потерпеть и набрать воду во все емкости, которые есть в квартирах.
Пятого февраля на весь день будет отключено водоснабжение в Калининском районе. Под ремонт попадут ул. Ферина, дома 14, 16 и 18, Тухвата Янаби, дома 57 и 57 корпус 1.
Также пятого февраля воды не будет в Деме на ул. Левитана 14/5,14/6,14/7, 20, 22, 22а, 22/2, 22/3, 22/4; ул. Павлика Морозова, 16; ул. Правды, 31/2 и 31/2а .
На следующий день, шестого февраля, с утра и до восьми вечера воды не будет в зеленой роще по ул. Мубарякова, 3, 5, 7, 7/1
В Октябрьском районе столицы Башкирии также с утра и до девяти вечера будет отключено водоснабжение в многоэтажках по ул. М. Рыльского, 18, 20 и ул. Ю. Гагарина, 40.
И последний район, где будут проводиться работы по ремонту водопровода — это Советский. Там, воды весь день не будет по ул. Ленина, 148/1 (детсад № 281).
По словам специалистов, несмотря на плановые ремонтные работы, которые проводятся летом, необходимость в дополнительных работах существует всегда. Изношенность водопроводных труб в Уфе достаточно высокая и поэтому постоянно требует внимания.