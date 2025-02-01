Почти 1,5 тысячи нарушителей поймали за день в Башкирии

Posted 1 февраля, 08:23
Published 1 февраля, 08:23
Modified 1 февраля, 17:34
Updated 1 февраля, 17:34
Госавтоинспекция Башкортостана продолжает активную работу по обеспечению безопасности на дорогах. В течение минувшей пятницы, 31 января, сотрудники Госавтоинспекции Башкирии зафиксировали более 1400 правонарушений, несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Среди самых популярных нарушений — превышение скорости, отсутствие необходимых документов, а также пьяная езда. Было поймано 56 нетрезвых водителей, четверо из которых оказались рецидивистами. Инспекторы напоминают, что соблюдение ПДД — это не только закон, но и залог безопасности всех участников дорожного движения.
Госавтоинспекция призывает водителей быть более внимательными и ответственными, особенно в условиях ухудшения погодных условий. Ведомство продолжит проводить рейды и профилактические мероприятия, направленные на снижение числа аварий и повышение уровня безопасности на дорогах республики.
Ранее Mkset сообщил, что скандальный приговор в отношении экс-инспектора из Башкирии заинтересовал Москву.