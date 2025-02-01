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Posted 1 февраля, 08:23

Published 1 февраля, 08:23

Modified 1 февраля, 17:34

Updated 1 февраля, 17:34

Более 50 пьяных водителей задержали за день в Башкирии

Почти 1,5 тысячи нарушителей поймали за день в Башкирии

1 февраля 2025, 08:23
Фото: 1MI.

Более 50 пьяных водителей задержали за день в Башкирии

Сотрудники Госавтоинспекции Башкортостана пресекли почти 1,5 тысячи правонарушений, сообщил главный инспектор республики Владимир Севастьянов в субботу, 1 февраля.

Госавтоинспекция Башкортостана продолжает активную работу по обеспечению безопасности на дорогах. В течение минувшей пятницы, 31 января, сотрудники Госавтоинспекции Башкирии зафиксировали более 1400 правонарушений, несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Среди самых популярных нарушений — превышение скорости, отсутствие необходимых документов, а также пьяная езда. Было поймано 56 нетрезвых водителей, четверо из которых оказались рецидивистами. Инспекторы напоминают, что соблюдение ПДД — это не только закон, но и залог безопасности всех участников дорожного движения.

Видео: Госавтоинспекция Башкортостана.

Госавтоинспекция призывает водителей быть более внимательными и ответственными, особенно в условиях ухудшения погодных условий. Ведомство продолжит проводить рейды и профилактические мероприятия, направленные на снижение числа аварий и повышение уровня безопасности на дорогах республики.

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Ранее Mkset сообщил, что скандальный приговор в отношении экс-инспектора из Башкирии заинтересовал Москву.

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