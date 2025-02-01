Почти 1,5 тысячи нарушителей поймали за день в Башкирии

Среди самых популярных нарушений — превышение скорости, отсутствие необходимых документов, а также пьяная езда. Было поймано 56 нетрезвых водителей, четверо из которых оказались рецидивистами. Инспекторы напоминают, что соблюдение ПДД — это не только закон, но и залог безопасности всех участников дорожного движения.