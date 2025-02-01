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Posted 31 января, 21:40

Published 31 января, 21:40

Modified 31 января, 21:44

Updated 31 января, 21:44

В Уфе под грузовиком провалился асфальт

Паранормальная Уфа: грузовик стало затягивать под землю

31 января 2025, 21:40
Фото: Ufa_rb / Telegram.

В Уфе под грузовиком провалился асфальт

В столице Башкирии большегруз «затянуло» под асфальт — кадры публикуют в Сети в субботу, 1 февраля.

Дорожное покрытие разверзлось под колесом транспортного средства в самом центре города, на улице Кирова. Очевидец показал, что ведёт открывшийся «портал» прямо в канализацию.

Фуру в скоре при помощи других автомобилей смогли вытащить из ловушки, а саму яму — оградили. Между тем большегруз временно перегородил выезд со двора жилого дома.

Видео: Ufa_rb / Telegram.
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке иномарка на большой скорости врезалась в остановочный павильон.

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