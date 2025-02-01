Паранормальная Уфа: грузовик стало затягивать под землю

Posted 31 января, 21:40
Published 31 января, 21:40
Modified 31 января, 21:44
Updated 31 января, 21:44
Дорожное покрытие разверзлось под колесом транспортного средства в самом центре города, на улице Кирова. Очевидец показал, что ведёт открывшийся «портал» прямо в канализацию.
Фуру в скоре при помощи других автомобилей смогли вытащить из ловушки, а саму яму — оградили. Между тем большегруз временно перегородил выезд со двора жилого дома.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Стерлитамаке иномарка на большой скорости врезалась в остановочный павильон.