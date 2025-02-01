Короля нечищенных дорог задержали в Уфе

Posted 1 февраля, 14:30
Published 1 февраля, 14:30
Modified 1 февраля, 14:56
Updated 1 февраля, 14:56
В телеграм-канале «Ufa_rb» появились кадры «тренировки» по дрифту на улице Бессонова. Как отметил автор, лихач наворачивал круги почти полчаса подряд.
Однако публикацию оценивали не только подписчики, но и сотрудники Госавтоинспекции. Инспекторам удалось установить автомобиль и его владельца. Водителя доставили в отдел, где на него составили протоколы за опасное вождение.
Ранее Mkset сообщил, что буквально одним сообщением бдительный гражданин отправил нетрезвого водителя прямиком в руки полиции в Уфе.