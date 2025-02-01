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Posted 1 февраля, 14:30

Published 1 февраля, 14:30

Modified 1 февраля, 14:56

Updated 1 февраля, 14:56

Уфимца наказали из-за поста в социальной сети

Короля нечищенных дорог задержали в Уфе

1 февраля 2025, 14:30
Фото: 1MI.

Уфимца наказали из-за поста в социальной сети

Лихача, устроившего дрифт по заснеженной Уфе, вычислили благодаря публикации в сети, сообщили в Госавтоинспекции Уфы в субботу, 1 февраля.

В телеграм-канале «Ufa_rb» появились кадры «тренировки» по дрифту на улице Бессонова. Как отметил автор, лихач наворачивал круги почти полчаса подряд.

Видео: tg/Ufa_rb. Ночной дрифт в Уфе

Однако публикацию оценивали не только подписчики, но и сотрудники Госавтоинспекции. Инспекторам удалось установить автомобиль и его владельца. Водителя доставили в отдел, где на него составили протоколы за опасное вождение.

Водителя арестуют из-за сообщения в Telegram
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Ранее Mkset сообщил, что буквально одним сообщением бдительный гражданин отправил нетрезвого водителя прямиком в руки полиции в Уфе.

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