Бюджет Башкирии пополнился на 14,5 млрд рублей

Posted 1 февраля, 05:57
Published 1 февраля, 05:57
Modified 1 февраля, 05:57
Updated 1 февраля, 05:57
Вице-премьер Башкортостана и руководительница Минземимущества РБ Наталья Полянская на пресс-конференции рассказала об основной статье пополнения бюджета республики. Большую часть из вышеназванной суммы, а это 5,1 млрд рублей регион получил от сдачи в аренду земельных участков и продаже тех земель, на которые государственная собственность была разграничена. Остальные деньги также были получены в результате работы министерства.
По данным специалистов, основные статьи пополнения бюджета Башкирии состоят из акцизов на нефтепродукты, отчислений госпредприятий и экологических платежей, а также помощи федерального бюджета.