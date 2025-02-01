Бюджет Башкирии пополнился на 14,5 млрд рублей

Вице-премьер Башкортостана и руководительница Минземимущества РБ Наталья Полянская на пресс-конференции рассказала об основной статье пополнения бюджета республики. Большую часть из вышеназванной суммы, а это 5,1 млрд рублей регион получил от сдачи в аренду земельных участков и продаже тех земель, на которые государственная собственность была разграничена. Остальные деньги также были получены в результате работы министерства.