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Posted 1 февраля, 05:57

Published 1 февраля, 05:57

Modified 1 февраля, 05:57

Updated 1 февраля, 05:57

Бюджет Башкирии пополнился на 14,5 млрд рублей

Бюджет Башкирии пополнился на 14,5 млрд рублей

1 февраля 2025, 05:57
Фото: 1MI.
Такое серьезное пополнение бюджета региона стало возможным благодаря продаже и аренду участков, сообщает Минзеимущество в субботу, 1 февраля.

Вице-премьер Башкортостана и руководительница Минземимущества РБ Наталья Полянская на пресс-конференции рассказала об основной статье пополнения бюджета республики. Большую часть из вышеназванной суммы, а это 5,1 млрд рублей регион получил от сдачи в аренду земельных участков и продаже тех земель, на которые государственная собственность была разграничена. Остальные деньги также были получены в результате работы министерства.

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По данным специалистов, основные статьи пополнения бюджета Башкирии состоят из акцизов на нефтепродукты, отчислений госпредприятий и экологических платежей, а также помощи федерального бюджета.

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