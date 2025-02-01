Башкирский чиновник открестился от скандала из-за педофилии

Сам Иванюта все обвинения опровергает. Экс-чиновник заявил, что к нему не было никаких обращений со стороны правоохранителей. На «недобросовестных журналистов», под чем, судя по всему, имелось ввид упомянутое издание, бывший госслужащий намерен подать в суд.