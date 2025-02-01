Башкирский чиновник открестился от скандала из-за педофилии

Posted 1 февраля, 03:44
Published 1 февраля, 03:44
Modified 1 февраля, 03:46
Updated 1 февраля, 03:46
Напомним, ранее источники заявляли, что в Белорецке завели уголовное дело из-за насилия над детьми. Якобы несовершеннолетних поставляли местной элите для сексуальных утех. В публикации издания «Аспекты» фигурировали ряд фамилий, в том числе экс-начальника местной администрации Иванюты.
Позже собеседник Mkset заявил, якобы один из организаторов «поставок детей» пытался нанести себе увечье, чтобы избежать ответственности.
Сам Иванюта все обвинения опровергает. Экс-чиновник заявил, что к нему не было никаких обращений со стороны правоохранителей. На «недобросовестных журналистов», под чем, судя по всему, имелось ввид упомянутое издание, бывший госслужащий намерен подать в суд.
— Кому-то явно выгодно порочить меня и моих коллег в глазах людей, — резюмировал Иванюта, указав на то, что о самих слухах он и вовсе узнал из соцсетей.
Как сообщал Mkset, Иванюта возглавлял Белорецкий район с 2020 года. Осенью 2024 года он был переизбран, однако уже в декабре чиновник решил покинуть свой пост.