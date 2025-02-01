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Posted 1 февраля, 03:44

Published 1 февраля, 03:44

Modified 1 февраля, 03:46

Updated 1 февраля, 03:46

Иванюта пригрозил судом журналистам за обвинения в педофилии

Башкирский чиновник открестился от скандала из-за педофилии

1 февраля 2025, 03:44
Фото: Андрей Иванюта / Telegram.

Иванюта пригрозил судом журналистам за обвинения в педофилии

Бывший глава Белорецкого района Башкортостана Андрей Иванюта подал в суд на местное медиа-издание, заявил он сам в личном Telegram-канале в пятницу, 31 января.

Напомним, ранее источники заявляли, что в Белорецке завели уголовное дело из-за насилия над детьми. Якобы несовершеннолетних поставляли местной элите для сексуальных утех. В публикации издания «Аспекты» фигурировали ряд фамилий, в том числе экс-начальника местной администрации Иванюты.

Позже собеседник Mkset заявил, якобы один из организаторов «поставок детей» пытался нанести себе увечье, чтобы избежать ответственности.

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Сам Иванюта все обвинения опровергает. Экс-чиновник заявил, что к нему не было никаких обращений со стороны правоохранителей. На «недобросовестных журналистов», под чем, судя по всему, имелось ввид упомянутое издание, бывший госслужащий намерен подать в суд.

— Кому-то явно выгодно порочить меня и моих коллег в глазах людей, — резюмировал Иванюта, указав на то, что о самих слухах он и вовсе узнал из соцсетей.

Как сообщал Mkset, Иванюта возглавлял Белорецкий район с 2020 года. Осенью 2024 года он был переизбран, однако уже в декабре чиновник решил покинуть свой пост.

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