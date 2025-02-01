«Башкиравтодор» отказался признавать ущерб в 154 миллиона в деле своего начальника

Собеседник Mkset считает, что сложившаяся обстановка на предприятии может привести к срыву выполнения в 2025 году дорожно-строительных работ на дорогах федерального, республиканского и местного значения, рискам возрастания дорожно-транспортных происшествий, связанного с невозможностью полноценного осуществления работ по зимнему содержанию автомобильных дорог республики, а также к формированию очагов протестного недовольства граждан, использования его потенциала деструктивными силами для дискредитации региональных органов власти, дестабилизации обстановки в регионе.



Как следует из материалов дела (имеются в распоряжении редакции), экономическое состояние АО «Башкиравтодор» находится в крайне плачевном состоянии. Если сказать просто, то в компании не все хорошо. За 2024 год дорожники оказались должны своим кредиторам более 17 млрд рублей. Убыток эксперты посчитали на уровне 350 млн рублей. Отсюда можно предположить простой вывод: компания не сможет выполнить контракты в должной мере и заплатить все необходимые налоги. Судя по документации, на данный момент «Башкиравтодор» должен выполнить работы по 143 госконтрактам общей суммой на 63 млрд рублей.