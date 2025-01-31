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Posted 31 января, 06:52

Published 31 января, 06:52

Modified 31 января, 08:22

Updated 31 января, 08:22

Зима наказала автохама в Башкирии

Зима наказала автохама в Башкирии

31 января 2025, 06:52
Фото: Башдтп Уфа и Башкортостан — vk. combashdtp.
В Стерлитамаке снег пробил крышу машины, припаркованной с грубым нарушением правил — возле подъезда дома, сообщает БашДТП в пятницу, 31 января.
Видео: Башдтп Уфа и Башкортостан — vk. combashdtp.

В Стерлитамаке водитель «Шкоды» решил, что поставить свой автомобиль прямо напротив входной двери в подъезд допустимо. Но даже зима возмутилась и наказала автохама. Снег, упавший с большой высоты, повредил автомобиль.

Статья 12 ПДД гласит, что тротуар в перечне возможных парковочных мест не значится. Поэтому, если нет отдельных знаков, парковка на тротуаре запрещена. Ставить машину нельзя ни на тротуаре вдоль проезжих улиц и проспектов, ни на тротуарах в пешеходной зоне. Нельзя заезжать и на бордюр во дворе возле дома.

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Однако, у пользователей соцсетей возникли вопросы не только к водителю автомобиля.


— Но куда смотрят коммунальщики? Ведь вместо стоящего авто там могли оказаться люди.
— На видео парковка прямо у подъезда. на втором, на тротуаре, где люди должны ходить.
— А если бы человек шел, тоже не будет так ходить? Ну, хорошо, не по человеку. и ничего смешного, — комментируют читатели БашДТП Уфа и Башкортостан.

Подобные инциденты зимой — не редкость. В соцсетях много роликов, где глыбы льда и снега буквально уничтожают припаркованные машины. Если глыба снега рухнула с многоквартирного дома, возмещения ущерба можно потребовать от управляющей компании, ЖКХ или ТСЖ.

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