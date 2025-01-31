Зима наказала автохама в Башкирии

Статья 12 ПДД гласит, что тротуар в перечне возможных парковочных мест не значится. Поэтому, если нет отдельных знаков, парковка на тротуаре запрещена. Ставить машину нельзя ни на тротуаре вдоль проезжих улиц и проспектов, ни на тротуарах в пешеходной зоне. Нельзя заезжать и на бордюр во дворе возле дома.