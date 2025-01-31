Взрыв в Башкирии аукнулся в Москве

Posted 31 января, 19:21
Published 31 января, 19:21
Modified 31 января, 19:23
Updated 31 января, 19:23
Напомним, несчастный случай произошёл в многоэтажке по улице Артёма летом 2024 года. Тогда в доме случилась утечка газа. По прибытии аварийной службы раздался взрыв, в результате погибла хозяйка квартиры-очага разгерметизации. Двое газовиков пострадали и попали в больницу. Вскоре было возбуждено уголовное дело.
Как отчитались в СК, одна из жительниц дома «выразила несогласие с ходом установления обстоятельств» трагедии. Так, указала женщина на «неполноту» и «затяжной характер» расследования.
Бастрыкин поручил местному управлению Следкома отчитаться перед ним за бумажную волокиту и о промежуточных итогах проверки. Впрочем, стоит упомянуть, что ещё в день взрыва глава СК ставил на контроль расследование уголовного дела.