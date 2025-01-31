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Posted 31 января, 19:21

Published 31 января, 19:21

Modified 31 января, 19:23

Updated 31 января, 19:23

Дело о взрыве квартиры в Башкирии забуксовало

Взрыв в Башкирии аукнулся в Москве

31 января 2025, 19:21
Фото: МЧС.

Дело о взрыве квартиры в Башкирии забуксовало

Сюжет
Взрыв газа в Стерлитамаке
Начальник российского Следкома Александр Бастрыкин вновь обратил внимание на уголовное дело о трагическом взрыве газа в Стерлитамаке, сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 1 февраля.

Напомним, несчастный случай произошёл в многоэтажке по улице Артёма летом 2024 года. Тогда в доме случилась утечка газа. По прибытии аварийной службы раздался взрыв, в результате погибла хозяйка квартиры-очага разгерметизации. Двое газовиков пострадали и попали в больницу. Вскоре было возбуждено уголовное дело.

Как отчитались в СК, одна из жительниц дома «выразила несогласие с ходом установления обстоятельств» трагедии. Так, указала женщина на «неполноту» и «затяжной характер» расследования.

Бастрыкин поручил местному управлению Следкома отчитаться перед ним за бумажную волокиту и о промежуточных итогах проверки. Впрочем, стоит упомянуть, что ещё в день взрыва глава СК ставил на контроль расследование уголовного дела.

Взрыв газа в Башкирии: есть пострадавший
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Белорецке при взрыве газа пострадал 35-летний мужчина.

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