Взрыв в Башкирии аукнулся в Москве

Напомним, несчастный случай произошёл в многоэтажке по улице Артёма летом 2024 года. Тогда в доме случилась утечка газа. По прибытии аварийной службы раздался взрыв, в результате погибла хозяйка квартиры-очага разгерметизации. Двое газовиков пострадали и попали в больницу. Вскоре было возбуждено уголовное дело.