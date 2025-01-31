Взгляд как у кота в сапогах, что на самом деле скрывается за взглядом вашего питомца

Иногда коты смотрят на владельцев не потому, что что-то хотят, а просто чтобы показать свою привязанность. Если ваша кошка сидит на коленях и смотрит вам в глаза, возможно, она просто хочет продемонстрировать свою любовь. Особенно если при этом она медленно моргает, это отличный знак того, что питомец чувствует себя в безопасности и доверяет вам. Этот жест является аналогом человеческого поцелуя, который кошки используют для выражения симпатии. «Медленный взгляд» — это показатель того, что ваша кошка комфортно чувствует себя рядом с вами.