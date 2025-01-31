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Posted 31 января, 09:16

Published 31 января, 09:16

Modified 31 января, 10:29

Updated 31 января, 10:29

Бастрыкин оценит приговор для обидчика следователя

Войной между ГИБДД и Следкомом в Башкирии займется Москва

31 января 2025, 09:16
Фото: 1MI.

Бастрыкин оценит приговор для обидчика следователя

Скандальным приговором экс-сотрудника дорожно-патрульной службы, задержавшего следователя, займется главное управление СК РФ, сообщили в ведомстве в пятницу, 31 января.

Пару дней назад — в среду, 29 января — Следком Башкирии сообщил, что инспектор ГИБДД из Мелеуза отправился за решетку сроком на 3,5 года за превышение полномочий. Как установил суд, мужчина остановил автомобиль знакомого гражданина — за рулем машины находился действующий сотрудник Следкома Башкирии.

По версии обвинения, инспектор испытывал личную неприязнь к следователю. Есть сведения, что конфликт между мужчинами в погонах — следствие борьбы за внимание одной и той же дамы. Поэтому автоинспектор применил силу в отношении гражданина, «не оказывавшего сопротивления». Суд счёл доказательства убедительными и признал экс-инспектора виновным в превышении должностных полномочий.

Однако после оглашения приговора, в эфире одного из федеральных каналов вышел сюжет о деле мелеузского инспектора. Журналисты выяснили, что сотрудник Следкома в момент задержания был пьяным, оказывал сопротивление и оскорблял инспектора. Позже следователь угрожал сотруднику дорожно-патрульной службы заручиться поддержкой своих высокопоставленных коллег.

Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку в отношении следователя из Мелеуза. Контролировать новое расследование будут в Москве.

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Ранее Mkset сообщил, что ставропольца, оправдывающего терроризм, задержали в Башкирии.

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