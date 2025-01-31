Войной между ГИБДД и Следкомом в Башкирии займется Москва

По версии обвинения, инспектор испытывал личную неприязнь к следователю. Есть сведения, что конфликт между мужчинами в погонах — следствие борьбы за внимание одной и той же дамы. Поэтому автоинспектор применил силу в отношении гражданина, «не оказывавшего сопротивления». Суд счёл доказательства убедительными и признал экс-инспектора виновным в превышении должностных полномочий.