mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 22:35

Published 30 января, 22:35

Modified 30 января, 22:37

Updated 30 января, 22:37

Башкирия сбавит темпы строительства

Власти Башкирии признали падение

30 января 2025, 22:35
Фото: 1MI.

Башкирия сбавит темпы строительства

В правительстве Башкортостана вслед за новостями о высоких позициях региона в вводе нового жилья заявили, что темпы возведения новых жилплощадей в Республике начнут падать — обратил внимание Mkset в пятницу, 31 января.
— Темп строительства будет еще снижаться. Это объективно, — написал в своём Telegram-канал премьер-министр региона Андрей Назаров.

Глава кабмина Республики также вновь озвучил данные, опубликованные ранее Росстатом и прокомментированные руководителем Башкирии Радием Хабировым: к 2025 году объём ввода жилья в РБ превысил 3,3 млн «квадрата». Таким образом, зафиксирован рост в 13,4%.

Несмотря на прогноз о снижении показателя, Назаров пообещал, что ни один из уже начатых проектов остановлен не будет. Если же власти «увидят проблему», то тут же начнут «думать, как [её] решить».

Уфа и Казань становятся резиновыми городами
Узнать подробнее

Между тем ранее Mkset сообщал о том, что по площадям строительства Башкирия по итогам 2024 года оказалась успешнее Татарстана.

Читайте также:
Путин поставил цель БашкирииНа повестке у Хабирова: студентки, раздача земли под заправки, нужды стариковБашкирии недостаёт 20 тысяч строителей
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Строительство#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Недвижимость#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика