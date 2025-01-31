Власти Башкирии признали падение

Posted 30 января, 22:35
Published 30 января, 22:35
Modified 30 января, 22:37
Updated 30 января, 22:37
— Темп строительства будет еще снижаться. Это объективно, — написал в своём Telegram-канал премьер-министр региона Андрей Назаров.
Глава кабмина Республики также вновь озвучил данные, опубликованные ранее Росстатом и прокомментированные руководителем Башкирии Радием Хабировым: к 2025 году объём ввода жилья в РБ превысил 3,3 млн «квадрата». Таким образом, зафиксирован рост в 13,4%.
Несмотря на прогноз о снижении показателя, Назаров пообещал, что ни один из уже начатых проектов остановлен не будет. Если же власти «увидят проблему», то тут же начнут «думать, как [её] решить».
Между тем ранее Mkset сообщал о том, что по площадям строительства Башкирия по итогам 2024 года оказалась успешнее Татарстана.