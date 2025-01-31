Ветераны станут почетными жителями Уфы

Posted 31 января, 11:40
Published 31 января, 11:40
Modified 31 января, 13:40
Updated 31 января, 13:40
В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в России все ветераны получат звание почетных жителей своих регионов. В Уфе звания будут удостоены 45-ть участников ВОВ. Инициативу мэра должны оценить городские парламентарии и одобрить либо отклонить предложение.
Звание «Почетный гражданин» или «Почетный житель» — это высокая награда, присваиваемая гражданам за их выдающиеся заслуги перед городом, регионом или страной.
Почетные граждане часто получают следующие преимущества: