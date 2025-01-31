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Posted 31 января, 11:40

Published 31 января, 11:40

Modified 31 января, 13:40

Updated 31 января, 13:40

Ветераны станут почетными жителями Уфы

Ветераны станут почетными жителями Уфы

31 января 2025, 11:40
Фото: tg/Ратмир Мавлиев.
Ветераны Великой Отечественной войны получат почетные статусы и все полагающиеся к ним привилегии, сообщил мэр Ратмир Мавлиев в пятницу, 31 января.

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, в России все ветераны получат звание почетных жителей своих регионов. В Уфе звания будут удостоены 45-ть участников ВОВ. Инициативу мэра должны оценить городские парламентарии и одобрить либо отклонить предложение.

Звание «Почетный гражданин» или «Почетный житель» — это высокая награда, присваиваемая гражданам за их выдающиеся заслуги перед городом, регионом или страной.

Почетные граждане часто получают следующие преимущества:

  • Признание и уважение: Звание подчеркивает вклад человека в развитие общества и приносит ему общественное признание.
  • Участие в мероприятиях: Почетные граждане могут приглашаться на официальные мероприятия, торжества и праздники.
  • Социальные льготы: В некоторых регионах почетные граждане могут получать определенные льготы, такие как скидки на коммунальные услуги, проезд и другие социальные привилегии. Например, в Уфе — похороны за счёт бюджета.
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Ранее Mkset сообщил, что депутат из Башкирии удостоился главной награды воздушно-десантных войск.

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