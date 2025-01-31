Ветераны станут почетными жителями Уфы

Участие в мероприятиях: Почетные граждане могут приглашаться на официальные мероприятия, торжества и праздники.

Социальные льготы: В некоторых регионах почетные граждане могут получать определенные льготы, такие как скидки на коммунальные услуги, проезд и другие социальные привилегии. Например, в Уфе — похороны за счёт бюджета.