В Уфе запретили строить небоскреб на древнем кладбище

Posted 31 января, 04:56
Published 31 января, 04:56
Modified 31 января, 08:40
Updated 31 января, 08:40
Ранее крупному уфимскому застройщику был выделен участок земли площадью 510 квадратных метров за Благовещенским монастырём на улице Сочинской в столице Башкирии. Участок под уклоном, но с хорошими подъездными путями и быстрым подключением к городским коммуникациям. Конечно, такая земля заинтересовала строительный бизнес.
Однако, после его проверки специалистами Башкультнаследия выяснилось, что на этой земле находится древнее кладбище 18-20 веков, в том числе, культурный слой, связанный с этим промежутком времени. Также там было обнаружено 11 могил.
Эксперты предложили застройщику включить в проект строительства меры по сохранению найденных археологических артефактов. Пока этого не будет сделано, строительство на данном участке будет невозможно.