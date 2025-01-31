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Posted 31 января, 04:56

Published 31 января, 04:56

Modified 31 января, 08:40

Updated 31 января, 08:40

В Уфе запретили строить небоскреб на древнем кладбище

В Уфе запретили строить небоскреб на древнем кладбище

31 января 2025, 04:56
Фото: Михаил Чижов. 1MI.
Территорию за монастырем на улице Сочинской признали археологическим объектом, сообщает Башкультнаследие в пятницу, 31 января.

Ранее крупному уфимскому застройщику был выделен участок земли площадью 510 квадратных метров за Благовещенским монастырём на улице Сочинской в столице Башкирии. Участок под уклоном, но с хорошими подъездными путями и быстрым подключением к городским коммуникациям. Конечно, такая земля заинтересовала строительный бизнес.

Фото: Яндекс карты

Однако, после его проверки специалистами Башкультнаследия выяснилось, что на этой земле находится древнее кладбище 18-20 веков, в том числе, культурный слой, связанный с этим промежутком времени. Также там было обнаружено 11 могил.

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Эксперты предложили застройщику включить в проект строительства меры по сохранению найденных археологических артефактов. Пока этого не будет сделано, строительство на данном участке будет невозможно.

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