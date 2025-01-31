В Уфе снесут почти сотню высоток

Posted 31 января, 13:07
Published 31 января, 13:07
Modified 31 января, 13:09
Updated 31 января, 13:09
Правительство Башкирии обновило постановление, касающееся ветхого жилья в регионе. Власти Башкортостана уточнили список домов, которые признаны ветхими и аварийными, и переверстали перечень на снос таких строений на ближайшие пять лет, то есть до 2030 года.
Список домов занимает почти 30 листов машинописного текста мелким шрифтом. Всего в перечне значатся 497 домов, которые снесут в Башкирии за счет бюджетных средств. Есть и список тех, которые расселят инвесторы. Например, в Уфе около сотни многоэтажек пойдут под расселение и снос за счет налогоплательщиков, еще 60 — за деньги строительного бизнеса. Кроме того, в обновленном документе уточнены сроки расселения того или иного жилого строения.
Напомним, ранее региональные власти заявили об ожидании падения строительной отрасли в Башкирии.