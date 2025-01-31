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Posted 31 января, 13:07

Published 31 января, 13:07

Modified 31 января, 13:09

Updated 31 января, 13:09

В Уфе снесут почти сотню высоток

В Уфе снесут почти сотню высоток

31 января 2025, 13:07
Фото: mkset.ru.
Региональные власти уточнили детали реализации программы переселения из ветхого и аварийного жилья, сообщается в пятницу, 31 января, на сайте официальной правовой информации Республики Башкортостан.
Власти Башкирии признали падение
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Правительство Башкирии обновило постановление, касающееся ветхого жилья в регионе. Власти Башкортостана уточнили список домов, которые признаны ветхими и аварийными, и переверстали перечень на снос таких строений на ближайшие пять лет, то есть до 2030 года.

Список домов занимает почти 30 листов машинописного текста мелким шрифтом. Всего в перечне значатся 497 домов, которые снесут в Башкирии за счет бюджетных средств. Есть и список тех, которые расселят инвесторы. Например, в Уфе около сотни многоэтажек пойдут под расселение и снос за счет налогоплательщиков, еще 60 — за деньги строительного бизнеса. Кроме того, в обновленном документе уточнены сроки расселения того или иного жилого строения.

Напомним, ранее региональные власти заявили об ожидании падения строительной отрасли в Башкирии.

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