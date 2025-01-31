В Уфе снесут почти сотню высоток

Список домов занимает почти 30 листов машинописного текста мелким шрифтом. Всего в перечне значатся 497 домов, которые снесут в Башкирии за счет бюджетных средств. Есть и список тех, которые расселят инвесторы. Например, в Уфе около сотни многоэтажек пойдут под расселение и снос за счет налогоплательщиков, еще 60 — за деньги строительного бизнеса. Кроме того, в обновленном документе уточнены сроки расселения того или иного жилого строения.