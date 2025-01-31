Поезд Уфа — Казань не запустят

Posted 31 января, 07:13
Published 31 января, 07:13
Modified 31 января, 08:15
Updated 31 января, 08:15
РЖД всё-таки отказались от нашумевший проекта поезда Уфа — Казань. Напомним, идея появилась ещё в 2022 году. По задумке, прямой поезд должен курсировать в формате «ночной гостиницы»: ночью посадка — утром прибытие. Время в пути, по подсчетам железнодорожников, составило бы около 15 часов.
Однако, как заявил начальник Куйбышевской линии РЖД Вячеслав Дмитриев — маршрут пользоваться спросом вряд ли будет. Время в пути из Уфы в Казань на автомобиле, по подсчетам навигатора, занимает около семи часов. Также желающие могут добраться в соседний регион на автобусе — уфимские автовокзалы предлагают более 20-ти рейсов ежедневно.