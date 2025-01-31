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Posted 31 января, 07:13

Published 31 января, 07:13

Modified 31 января, 08:15

Updated 31 января, 08:15

Поезд Уфа — Казань признали неперспективным

Поезд Уфа — Казань не запустят

31 января 2025, 07:13
Фото: 1MI.

Поезд Уфа — Казань признали неперспективным

Проект прямого поезда Уфа — Казань не является целесообразным, согласно комментарию начальника Куйбышевской железнодорожной дороги в пятницу, 31 января.

РЖД всё-таки отказались от нашумевший проекта поезда Уфа — Казань. Напомним, идея появилась ещё в 2022 году. По задумке, прямой поезд должен курсировать в формате «ночной гостиницы»: ночью посадка — утром прибытие. Время в пути, по подсчетам железнодорожников, составило бы около 15 часов.

Однако, как заявил начальник Куйбышевской линии РЖД Вячеслав Дмитриев — маршрут пользоваться спросом вряд ли будет. Время в пути из Уфы в Казань на автомобиле, по подсчетам навигатора, занимает около семи часов. Также желающие могут добраться в соседний регион на автобусе — уфимские автовокзалы предлагают более 20-ти рейсов ежедневно.

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Ранее Mkset сообщил, что новый скоростной поезд будет курсировать по Уфе.

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