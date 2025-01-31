Поезд Уфа — Казань не запустят

Однако, как заявил начальник Куйбышевской линии РЖД Вячеслав Дмитриев — маршрут пользоваться спросом вряд ли будет. Время в пути из Уфы в Казань на автомобиле, по подсчетам навигатора, занимает около семи часов. Также желающие могут добраться в соседний регион на автобусе — уфимские автовокзалы предлагают более 20-ти рейсов ежедневно.