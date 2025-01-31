В Уфе начался паводок

Напомним, что паводки — ежегодная головная боль для всей Башкирии. Затапливает всех и всегда, но в разной степени половодья. Ранее Mkset сообщил, что сотрудники МЧС Республики Башкортостан уже начали активную подготовку к весенним оттепелям, отрабатывая самые худшие сценарии половодья. В 2025 году на помощь спасателям придут беспилотники.