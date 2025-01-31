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Posted 31 января, 08:19

Published 31 января, 08:19

Modified 31 января, 08:33

Updated 31 января, 08:33

В Уфе начался паводок

В Уфе начался паводок

31 января 2025, 08:19
Фото: 1MI.
В Советском районе Уфы ограничили проезд из-за наводнения, сообщили в городской администрации в пятницу, 31 января.

Резкое потепление в Уфе вызвало «таяние ледников» — в Советском районе даже пришлось привлечь спецтехнику, чтобы откачать талую воду. Для безопасности работ на улице Бессонова — между домами №21 и №25 — ограничат движение транспорта до 18:00 по местному времени в пятницу, 31 января.

Над Уфой поднимают беспилотники
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Напомним, что паводки — ежегодная головная боль для всей Башкирии. Затапливает всех и всегда, но в разной степени половодья. Ранее Mkset сообщил, что сотрудники МЧС Республики Башкортостан уже начали активную подготовку к весенним оттепелям, отрабатывая самые худшие сценарии половодья. В 2025 году на помощь спасателям придут беспилотники.

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