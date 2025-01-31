В Уфе начался паводок

Posted 31 января, 08:19
Published 31 января, 08:19
Modified 31 января, 08:33
Updated 31 января, 08:33
Резкое потепление в Уфе вызвало «таяние ледников» — в Советском районе даже пришлось привлечь спецтехнику, чтобы откачать талую воду. Для безопасности работ на улице Бессонова — между домами №21 и №25 — ограничат движение транспорта до 18:00 по местному времени в пятницу, 31 января.
Напомним, что паводки — ежегодная головная боль для всей Башкирии. Затапливает всех и всегда, но в разной степени половодья. Ранее Mkset сообщил, что сотрудники МЧС Республики Башкортостан уже начали активную подготовку к весенним оттепелям, отрабатывая самые худшие сценарии половодья. В 2025 году на помощь спасателям придут беспилотники.