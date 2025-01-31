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Posted 31 января, 11:12

Published 31 января, 11:12

Modified 31 января, 13:42

Updated 31 января, 13:42

Следствие в Белорецке ведут московские следователи

В Белорецке расследуют дело о педофилии, в котором замешаны политики и бизнесмены

31 января 2025, 11:12
Фото: 1MI. Следствие в Белорецке ведут московские следователи

Богачи Башкирии оказались в центре сексуального скандала

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Дети
Для расследования скандальной истории приехали правоохранители из федерального центра, сообщает источник Mkset в пятницу, 31 января.

Дело ведут следователи из Москвы, подтверждает интернет-издание «Аспекты». Предположительно, в Белорецке не один год группе представителей местной элиты поставляли для сексуальных утех детей, и все это снимали на видео. Якобы их приглашали на встречи из Узянского приюта. Но однажды дошло дело и до обычных семейных детей, из-за чего уголовное дело и появилось.

Историю начали расследовать в Белорецке после заявления горожан — родителей пострадавших детей. Расследование вывело на известных людей города, и дело попытались замять. Каким-то образом об этом узнали в Москве, и теперь уже столичные следователи взялись за работу. Они изъяли 148 видеоматериалов порнографического содержания. В деле фигурируют крупные бизнесмены и высокопоставленные чиновники района, утверждает издание.

В городе многие знают об этом деле, хотя официально Следственный комитет России еще о нем не заявлял.

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