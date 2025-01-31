Башкирия поставила рекорд по нелегалам

Posted 31 января, 05:30
Published 31 января, 05:30
Modified 31 января, 08:29
Updated 31 января, 08:29
Рекордное количество иностранных граждан принудительно отправились домой. Большинство их них — выходцы из Узбекистана и Таджикистана. На родину за 2024 год из Уфы улетели почти 1500 нелегалов.
Причина выдворения — нарушение незаконными мигрантами условий пребывания на территории РФ. Судом установлено, что иностранные граждане, не имея документов, подтверждающих право пребывания на территории России, уклоняются от выезда по истечении установленного срока.
Отметим, что Госдума включила в примерный план работы на февраль внесенный парламентом Башкортостана проект федерального закона об ограничении въезда в страну мигрантам с уголовным прошлым. Изменения предлагается внести сразу в два федеральных закона: «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».