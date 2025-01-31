Башкирия поставила рекорд по нелегалам

Отметим, что Госдума включила в примерный план работы на февраль внесенный парламентом Башкортостана проект федерального закона об ограничении въезда в страну мигрантам с уголовным прошлым. Изменения предлагается внести сразу в два федеральных закона: «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».