Ужасы нашего городка: новосёлы показали непарадную Уфу

Posted 31 января, 11:01
Published 31 января, 11:01
Modified 31 января, 11:03
Updated 31 января, 11:03
Анонимный пользователь оставил крик своей души, иллюстрированный берущими за душу снимками, в чате мэрии Уфы. Новое жилище уфимца оказалось уже занято. Крысами и тараканами. Новосёл на всю Сеть показал непарадную Уфу. И она ужасает.
Недавно мы приобрели комнату по адресу Блюхера 21/1, и ужаснулись от состояния общежития! Все в ужасном состоянии, стены давно не крашены, провода торчат, а это может привести к замыканию, напольного покрытия можно сказать и нет, присутствует запах плесени, потому что подвал затоплен. На потолках следы от затопления. Дом в аварийном состоянии! Подъезд не закрывается. Общие комнаты пользования тоже не пригодны для использования! В общежитии живут огромные крысы и тараканы! Ранее мне дали ответ, что в ближайшее время капитального ремонта не будет, но как жить в таких условиях? Ответили, что провода привели в порядок, починили крыльцо, это все хорошо, конечно, но как быть с остальными проблемами?
На снимках, которые можно принять за локации съемки триллера или фильма ужасов, всё понятно и без слов. На полу — выщербленная плитка, на стенах — огнеопасный «шанхай» из проводов, в окнах — прорехи, они же — в стенах. Зона гигиены больше похожа на зону тотальной антисанитарии. И всё это в насекомых и грызунах.
Пользователи чата канала администрации Уфы посочувствовали новосёлам, а чиновники взяли жалобу из общежития на карандаш.
Напомним, что ранее засилье жилья крысами навело уфимцев на мысль собрать грызунов и привезти депутатам в Курултай Башкирии.