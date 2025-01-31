Ужасы нашего городка: новосёлы показали непарадную Уфу

Недавно мы приобрели комнату по адресу Блюхера 21/1, и ужаснулись от состояния общежития! Все в ужасном состоянии, стены давно не крашены, провода торчат, а это может привести к замыканию, напольного покрытия можно сказать и нет, присутствует запах плесени, потому что подвал затоплен. На потолках следы от затопления. Дом в аварийном состоянии! Подъезд не закрывается. Общие комнаты пользования тоже не пригодны для использования! В общежитии живут огромные крысы и тараканы! Ранее мне дали ответ, что в ближайшее время капитального ремонта не будет, но как жить в таких условиях? Ответили, что провода привели в порядок, починили крыльцо, это все хорошо, конечно, но как быть с остальными проблемами?