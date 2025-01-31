Уфимцы завтра разбогатеют

Вырастут и выплаты для будущих матерей. Так, единовременное пособие составит почти ₽31 тыс, минимальная выплата по уходу за ребенком — почти ₽12 тыс, пособие при усыновлении — почти ₽250 тыс, а пособие беременным женам призывников составит около ₽50 тыс.