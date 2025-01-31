mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 января, 12:38

Published 31 января, 12:38

Modified 31 января, 13:37

Updated 31 января, 13:37

В Башкирии проиндексируют пособия

Уфимцы завтра разбогатеют

31 января 2025, 12:38
Фото: 1MI.

В Башкирии проиндексируют пособия

В Башкортостане подняли размер соцвыплат, сообщили в региональном отделении Соцфонда в пятницу, 31 января.

С 1 февраля 2025 года страховые и социальные пособия проиндексируют на 9,5%. Увеличенные выплаты получат федеральные льготники: инвалиды, ветераны, герои труда и прочие категории граждан. Сумма пособий вырастет автоматически — дополнительные заявления от получателя не потребуются.

Вырастут и выплаты для будущих матерей. Так, единовременное пособие составит почти ₽31 тыс, минимальная выплата по уходу за ребенком — почти ₽12 тыс, пособие при усыновлении — почти ₽250 тыс, а пособие беременным женам призывников составит около ₽50 тыс.

Ветераны станут почетными жителями Уфы
Узнать подробнее

Ранее Mkset рассказал, что все ветераны Башкирии получат престижные звания.

Читайте также:
В Башкирии раздают по ₽10`000Уфимских охранников заставили выживатьБарсик стал чиновником в Башкирии
#Александра Воля#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Инвалиды#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Усыновление#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Ветераны#Социальные выплаты#Пособия#СоцФонд#Беременные#Герои труда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика