Уфимцы завтра разбогатеют

Posted 31 января, 12:38
Published 31 января, 12:38
Modified 31 января, 13:37
Updated 31 января, 13:37
С 1 февраля 2025 года страховые и социальные пособия проиндексируют на 9,5%. Увеличенные выплаты получат федеральные льготники: инвалиды, ветераны, герои труда и прочие категории граждан. Сумма пособий вырастет автоматически — дополнительные заявления от получателя не потребуются.
Вырастут и выплаты для будущих матерей. Так, единовременное пособие составит почти ₽31 тыс, минимальная выплата по уходу за ребенком — почти ₽12 тыс, пособие при усыновлении — почти ₽250 тыс, а пособие беременным женам призывников составит около ₽50 тыс.