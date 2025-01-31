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Posted 30 января, 22:20

Published 30 января, 22:20

Modified 30 января, 22:22

Updated 30 января, 22:22

Башкирская песня покорила уфимцев

Уфимский миллионер показал свой завтрак

30 января 2025, 22:20
Фото: Рустам Набиев / Vk.

Башкирская песня покорила уфимцев

Блогер из Уфы Рустам Набиев впечатлил подписчиков новым коротким роликом, передаёт Mkset в пятницу, 31 января.

Супруга уфимца решила за завтраком запечатлеть живое исполнение им песни на башкирском языке. Тот, непродолжительное время постеснявшись, всё же спел для жены. Как подсказали подписчики Набиева в комментариях, исполненные им стихи написаны на тему любви.

— Такое вот «Доброе утро!» — прокомментировала оператора.
— Какой завтрак, такое и утро! — ответил блогер.
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Ранее, как сообщал Mkset, Набиев растрогал свою жену другой песней о любви, правда, не в собственном исполнении — композицию с авторским текстом он заказал в качестве подарка супруге.

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