Уфимский миллионер показал свой завтрак

Супруга уфимца решила за завтраком запечатлеть живое исполнение им песни на башкирском языке. Тот, непродолжительное время постеснявшись, всё же спел для жены. Как подсказали подписчики Набиева в комментариях, исполненные им стихи написаны на тему любви.