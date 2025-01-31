Уфимский миллионер показал свой завтрак

Posted 30 января, 22:20
Published 30 января, 22:20
Modified 30 января, 22:22
Updated 30 января, 22:22
Супруга уфимца решила за завтраком запечатлеть живое исполнение им песни на башкирском языке. Тот, непродолжительное время постеснявшись, всё же спел для жены. Как подсказали подписчики Набиева в комментариях, исполненные им стихи написаны на тему любви.
— Такое вот «Доброе утро!» — прокомментировала оператора.
— Какой завтрак, такое и утро! — ответил блогер.
Ранее, как сообщал Mkset, Набиев растрогал свою жену другой песней о любви, правда, не в собственном исполнении — композицию с авторским текстом он заказал в качестве подарка супруге.