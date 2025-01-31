Уфимских охранников заставили выживать

Правоохранительные органы провели проверку частного охранного предприятия «Фараон» в Уфе. Причиной расследования стала коллективная жалоба сотрудников — сразу 14 охранников заявили, что не получали зарплату. Как рассказали сами работники в беседе с «ГТРК РБ» на работу брали тех, кто не сможет за себя постоять — инвалидов и пенсионеров.