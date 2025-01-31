Уфимских охранников заставили выживать

Posted 31 января, 07:54
Published 31 января, 07:54
Modified 31 января, 08:11
Updated 31 января, 08:11
Правоохранительные органы провели проверку частного охранного предприятия «Фараон» в Уфе. Причиной расследования стала коллективная жалоба сотрудников — сразу 14 охранников заявили, что не получали зарплату. Как рассказали сами работники в беседе с «ГТРК РБ» на работу брали тех, кто не сможет за себя постоять — инвалидов и пенсионеров.
По результатам проверки, следователи выяснили, что в первом полугодии 2024 года руководитель «Фараона» выплачивал зарплату ниже МРОТа, а кто-то и вовсе не получал деньги. Общий долг перед сотрудниками составляет более ₽730 тыс. В отношении директора фирмы возбудили уголовного дело.
Ранее Mkset рассказал о скандале в уфимском СНТ — криптоинвестор намайнил ₽116 млн, оставив долг своим соседям-пенсионерам.