Водители объявили войну остановкам в Башкирии

На оперативных кадрах видно, что оба автомобиля получили сильные повреждения передней части кузова. Остановку, в которую откинуло одного из участников аварии, сильно «подкосило». Прибывшие на место инспекторы сообщили, что оба водителя были трезвыми, пострадавших в аварии нет.