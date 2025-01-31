Водители объявили войну остановкам в Башкирии

Posted 31 января, 07:27
Published 31 января, 07:27
Modified 31 января, 08:13
Updated 31 января, 08:13
«Рядовое» нарушение в Стерлитамаке привело к аварии — водитель «Тойты Краун», выезжая со второстепенной дороги, протаранил «Джели», ехавшую по главной. В результате столкновения «Джели» отлетела в остановку общественного транспорта.
На оперативных кадрах видно, что оба автомобиля получили сильные повреждения передней части кузова. Остановку, в которую откинуло одного из участников аварии, сильно «подкосило». Прибывшие на место инспекторы сообщили, что оба водителя были трезвыми, пострадавших в аварии нет.
Ранее Mkset сообщил о страшной аварии в Уфе — школьника задавили на остановке общественного транспорта.