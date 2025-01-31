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Posted 31 января, 07:27

Published 31 января, 07:27

Modified 31 января, 08:13

Updated 31 января, 08:13

Иномарка врезалась в остановку в Башкортостане

Водители объявили войну остановкам в Башкирии

31 января 2025, 07:27
Фото: ГАИ РБ.

Иномарка врезалась в остановку в Башкортостане

Авария в Стерлитамаке в пятницу, 31 января, не оставила шансов на существование остановки общественного транспорта, согласно кадрам региональной Госавтоинспекции.

«Рядовое» нарушение в Стерлитамаке привело к аварии — водитель «Тойты Краун», выезжая со второстепенной дороги, протаранил «Джели», ехавшую по главной. В результате столкновения «Джели» отлетела в остановку общественного транспорта.

Фото: ГАИ РБ

На оперативных кадрах видно, что оба автомобиля получили сильные повреждения передней части кузова. Остановку, в которую откинуло одного из участников аварии, сильно «подкосило». Прибывшие на место инспекторы сообщили, что оба водителя были трезвыми, пострадавших в аварии нет.

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Ранее Mkset сообщил о страшной аварии в Уфе — школьника задавили на остановке общественного транспорта.

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