Уфа попала в рейтинг дешевого отдыха

Posted 30 января, 22:10
Published 30 января, 22:10
Modified 30 января, 22:12
Updated 30 января, 22:12
Эксперты посчитали, сколько будут стоить несколько ночей в российских городах — конкретные сроки поездки выбирались по данным о среднем количестве ночей, на которое туристы останавливаются в населённых пунктах.
Так, в топ-10 Уфа и Башкирия оказалась на седьмом месте. Провести в городе четыре ночи по состоянию на февраль 2025 года будет стоить ₽2,2 тыс. Соседствует Башкортостан со Светлогорском (Калининградская область) и Сухумом (Абхазия).
Самым же бюджетным направлением отдыха в феврале 2025 года аналитики назвали Ейск (Краснодарский край). Недельный отдых в городе может обойтись всего в ₽1,2 тыс. А вот в Керчи (Крым) всего за две ночи отдать нужно будет ₽2,4 тыс., поэтому курорт оказался в конце рейтинга.