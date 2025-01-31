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Posted 30 января, 22:10

Published 30 января, 22:10

Modified 30 января, 22:12

Updated 30 января, 22:12

Уфа вошла в число самых экономных направлений отдыха

Уфа попала в рейтинг дешевого отдыха

30 января 2025, 22:10
Фото: 1MI.

Уфа вошла в число самых экономных направлений отдыха

Эксперты составили список городов и регионов, в которых можно провести бюджетный отпуск в феврале 2025 года — исследованием аналитики портала «Твил» поделились с Mkset в пятницу, 31 января.

Эксперты посчитали, сколько будут стоить несколько ночей в российских городах — конкретные сроки поездки выбирались по данным о среднем количестве ночей, на которое туристы останавливаются в населённых пунктах.

Так, в топ-10 Уфа и Башкирия оказалась на седьмом месте. Провести в городе четыре ночи по состоянию на февраль 2025 года будет стоить ₽2,2 тыс. Соседствует Башкортостан со Светлогорском (Калининградская область) и Сухумом (Абхазия).

Самым же бюджетным направлением отдыха в феврале 2025 года аналитики назвали Ейск (Краснодарский край). Недельный отдых в городе может обойтись всего в ₽1,2 тыс. А вот в Керчи (Крым) всего за две ночи отдать нужно будет ₽2,4 тыс., поэтому курорт оказался в конце рейтинга.

Туристический налог ввели в Башкирии. Что поменяется?
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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирии ввели туристический налог.

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