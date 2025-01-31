Уфа попала в рейтинг дешевого отдыха

Самым же бюджетным направлением отдыха в феврале 2025 года аналитики назвали Ейск (Краснодарский край). Недельный отдых в городе может обойтись всего в ₽1,2 тыс. А вот в Керчи (Крым) всего за две ночи отдать нужно будет ₽2,4 тыс., поэтому курорт оказался в конце рейтинга.