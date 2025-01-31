Цены на бензин в Уфе выросли на 23%

Posted 31 января, 10:19
Published 31 января, 10:19
Modified 31 января, 10:21
Updated 31 января, 10:21
«Бензиновая инфляция» в Башкирии за 2024 год составила порядка 15%. Это среднее арифметическое увеличения стоимости бензина на региональных заправках за период с декабря 2023 по декабрь 2024 года. Больше всего на заправках городов Республики Башкортостан в цене прибавил бензин марки АИ-98 и другое премиум-сорта топлива. Рост составил 23,7%. Прибавило в цене и остальное топливо. Так, ДТ и бензин АИ-92 и АИ-95 за год стали дороже на 9,5% — 9,8%. Выросла стоимость и газа на заправках Уфы. Она увеличилась на 8,5%.
В декабре 2024 года цены на бензин в Уфе составили следующую картину:
— дизельное топливо — ₽67,42
— бензин АИ-92 — ₽54,09
— бензин АИ-95 — ₽58,37
— бензин АИ-98 и выше — ₽81,23
— газовое моторное топливо — ₽ 28,99.
Напомним, ранее эксперты отрасли рассказали о том, из чего складывается цена на бензин на внутреннем розничном рынка и какая стоимость топлива ждет автомобилистов в 2025 году.