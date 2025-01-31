Цены на бензин в Уфе выросли на 23%

«Бензиновая инфляция» в Башкирии за 2024 год составила порядка 15%. Это среднее арифметическое увеличения стоимости бензина на региональных заправках за период с декабря 2023 по декабрь 2024 года. Больше всего на заправках городов Республики Башкортостан в цене прибавил бензин марки АИ-98 и другое премиум-сорта топлива. Рост составил 23,7%. Прибавило в цене и остальное топливо. Так, ДТ и бензин АИ-92 и АИ-95 за год стали дороже на 9,5% — 9,8%. Выросла стоимость и газа на заправках Уфы. Она увеличилась на 8,5%.