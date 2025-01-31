Стейк за ₽25000 и вонючий зал — лучшие рестораны Уфы

Posted 31 января, 13:28
Published 31 января, 13:28
Modified 31 января, 13:30
Updated 31 января, 13:30
Аналитики «Яндекса» представили самые популярные локации отдыха в Уфе по итогам 2024 года. Список ранжировали по спросу у пользователей и выбрали по пять ресторанов и местечек, которые уфимцы и гости города чаще всего гуглили в Яндексе. В топ-5 ресторанов Уфы вошли следующие предприятия общественного питания, перечисление которых мы дополним отзывами пользователей сервисов «Яндекса».
1. «Тонэ» — ресторан кавказской кухни в ТЦ «ЮниПарк»
— Не вкусно. Совсем, не вкусно. Хинкали можно есть только горячими, чуть остыли становятся резиной. Так же и с хлебом, который видимо греют в микроволновке и подают, и через минут 20, хоть гвозди забивай. Больше ни ногой, — решила после посещения «Тонэ» Светлана.
2. «Pan Asia Хого» — паназиатский ресторан
— Были в первый и последний раз, из всех блюд, что заказывали, более-менее был лимонад. В заказе был вок с курицей, подавался с петрушкой сверху, зелень была заветренная, по вкусу одно масло и сладкий соус, курица кусками, жир… Фобо та же история — мясо было просто ошмётки жира… Том ям на 3 из 10, очень мало морепродуктов… Ну и, в принципе, в помещении пахнет канализацией и кухней. В это заведение больше не придём и вам не советуем, — даёт рекомендацию Алёна.
3. «Старик Хинкалыч» — кавказская франшиза
— Вся еда невкусная, невозможно есть. В мини-хачапури одно тесто. В хинкали со шпинатом, сыром и грибами был один маленький кусочек гриба, сыра не было. В хинкали со свининой, говядиной и зеленью было сырое тесто и несъедобный фарш. В салате с баклажанами жесткие зеленые помидоры, много кляра, мало баклажанов. Чихиртма с курицей с несвежим бульоном. В лобио фасоль сырая, бекон ужасного вкуса. Тыквенный суп самый худший, который пробовали. Вечер, к большому сожалению, был испорчен, — резюмирует Ангелина.
4. «Efendi» — турецкая кухня
— При обслуживании сразу навязывают самые дорогие позиции. Стейк рибай вышел за 25 тысяч (620 грамм 3990 рублей за 100 грамм — даже в Москве дешевле). Ценники в меню отличаются от ценников в чеке: цена за настойку в меню 2400 — в чеке 2700. Про рибай цену вообще не уточняли, в меню был ценник 1600 р за 100 грамм — в чеке 3990, — рассказывает Алмаз.
5. «Горячий Цех» — кухня открытого огня
— Супер колхозное, ужасное место. Заказали салаты и основное блюдо. Салаты подали в самом конце. В зале орет колхозная клубная бум-бум музыка, которую приходится перекрикивать, чтобы общаться с человеком, сидящем напротив тебя. Более деревенского ресторана в Уфе, наверно, трудно сыскать, — делится наблюдениями Вадим.