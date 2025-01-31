Стейк за ₽25000 и вонючий зал — лучшие рестораны Уфы

Аналитики «Яндекса» представили самые популярные локации отдыха в Уфе по итогам 2024 года. Список ранжировали по спросу у пользователей и выбрали по пять ресторанов и местечек, которые уфимцы и гости города чаще всего гуглили в Яндексе. В топ-5 ресторанов Уфы вошли следующие предприятия общественного питания, перечисление которых мы дополним отзывами пользователей сервисов «Яндекса».