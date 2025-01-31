Следователи займутся неуважением к ветеранам в Башкирии

Posted 31 января, 14:23
Published 31 января, 14:23
Modified 31 января, 14:25
Updated 31 января, 14:25
На видео, публиковавшемся в Telegram-каналах, запечатлено, как школьница плюет на мемориальные таблички военнослужащих, показывая средний палец. Сам памятник посвящён памяти бойцов, погибших в Афганскую войну.
Вскоре после инцидента в Сети появились ещё одни кадры с участием той же героини — на них она в слезах извиняется за свой поступок, однако от внимания правоохранителей это не уберегло.
Следователи возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России.