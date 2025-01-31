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Posted 31 января, 14:23

Published 31 января, 14:23

Modified 31 января, 14:25

Updated 31 января, 14:25

Школьница из Башкирии оплевала памятник ветеранов

Следователи займутся неуважением к ветеранам в Башкирии

31 января 2025, 14:23
Фото: пресс-служба главы РБ.

Школьница из Башкирии оплевала памятник ветеранов

Девочка из Учалов попала в поле зрение следователей после попавших в Сеть кадров, на которых та оскверняет мемориал погибшим участникам боевых действий, сообщили в Следственном комитете в пятницу, 31 января.

На видео, публиковавшемся в Telegram-каналах, запечатлено, как школьница плюет на мемориальные таблички военнослужащих, показывая средний палец. Сам памятник посвящён памяти бойцов, погибших в Афганскую войну.

Вскоре после инцидента в Сети появились ещё одни кадры с участием той же героини — на них она в слезах извиняется за свой поступок, однако от внимания правоохранителей это не уберегло.

Следователи возбудили уголовное дело об осквернении символов воинской славы России.

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