Сегодня в Уфе: весенняя погода, крысиное королевство и рекордные депортации

Ранее крупному уфимскому застройщику был выделен участок земли площадью 510 квадратных метров за Благовещенским монастырём на улице Сочинской в столице Башкирии. Участок под уклоном, но с хорошими подъездными путями и быстрым подключением к городским коммуникациям. Конечно, такая земля заинтересовала строительный бизнес.