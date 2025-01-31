Сегодня в Уфе: весенняя погода, крысиное королевство и рекордные депортации

Posted 31 января, 19:00
Published 31 января, 19:00
Modified 31 января, 19:49
Updated 31 января, 19:49
В Уфе в субботу, 1 февраля, ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололёд. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около 0°C, днём +1°C… +3°C.
На субботу, 1 февраля, в расписании «Уфаводоканала» не указано плановых отключений водоснабжения.
Улицы Красина, Султанова
Улица Новочеркасская
Улица Менделеева
Улица Мубарякова
Улица Авроры
Проспект Салавата Юлаева
Улица Северная
Почти полторы тысячи иностранных граждан отправлены на историческую родину из Башкортостана. Большинство их них — выходцы из Узбекистана и Таджикистана.
Причина выдворения — нарушение незаконными мигрантами условий пребывания на территории РФ. Судом установлено, что иностранные граждане, не имея документов, подтверждающих право пребывания на территории России, уклоняются от выезда по истечении установленного срока.
Скандал с застройкой исторической территории в Уфе получил развязку.
Ранее крупному уфимскому застройщику был выделен участок земли площадью 510 квадратных метров за Благовещенским монастырём на улице Сочинской в столице Башкирии. Участок под уклоном, но с хорошими подъездными путями и быстрым подключением к городским коммуникациям. Конечно, такая земля заинтересовала строительный бизнес.
Однако, после его проверки специалистами Башкультнаследия выяснилось, что на этой земле находится кладбище XVIII–XX веков, а также культурный слой, связанный с этим промежутком времени.
Анонимный пользователь оставил крик своей души, иллюстрированный берущими за душу снимками, в чате мэрии Уфы. Новое жилище уфимца оказалось уже занято. Крысами и тараканами. Новосёл на всю Сеть показал непарадную Уфу. И она ужасает.
Подробнее читайте в материале Mkset.