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Posted 31 января, 19:00

Published 31 января, 19:00

Modified 31 января, 19:49

Updated 31 января, 19:49

Сегодня в Уфе: весенняя погода, крысиное королевство и рекордные депортации

Сегодня в Уфе: весенняя погода, крысиное королевство и рекордные депортации

31 января 2025, 19:00
Фото: Ратмир Мавлиев / Telegram.
Всё, что нужно знать на сегодня, 1 февраля.

Погода в Уфе

В Уфе в субботу, 1 февраля, ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололёд. Ветер юго-западный, западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью около 0°C, днём +1°C… +3°C.

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Отключения воды в Уфе

На субботу, 1 февраля, в расписании «Уфаводоканала» не указано плановых отключений водоснабжения.

Перекрытия дорог в Уфе

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Новочеркасская

  • Где: одна полоса движения по чётной стороне;
  • Когда: с 27 января по 3 февраля.

Улица Менделеева

  • Где: половина полоса на участке от улицы Обской в сторону Сипайлово (участок 50 м);
  • Когда: с 28 января по 8 февраля.

Улица Мубарякова

  • Где: половина местного проезда к дому №8;
  • Когда: с 22 января по 18 февраля.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.
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Рекорд по нелегалам

Почти полторы тысячи иностранных граждан отправлены на историческую родину из Башкортостана. Большинство их них — выходцы из Узбекистана и Таджикистана.

Причина выдворения — нарушение незаконными мигрантами условий пребывания на территории РФ. Судом установлено, что иностранные граждане, не имея документов, подтверждающих право пребывания на территории России, уклоняются от выезда по истечении установленного срока.

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Небоксрёбы среди кладбища

Скандал с застройкой исторической территории в Уфе получил развязку.

Ранее крупному уфимскому застройщику был выделен участок земли площадью 510 квадратных метров за Благовещенским монастырём на улице Сочинской в столице Башкирии. Участок под уклоном, но с хорошими подъездными путями и быстрым подключением к городским коммуникациям. Конечно, такая земля заинтересовала строительный бизнес.

Однако, после его проверки специалистами Башкультнаследия выяснилось, что на этой земле находится кладбище XVIII–XX веков, а также культурный слой, связанный с этим промежутком времени.

В Уфе запретили строить небоскреб на древнем кладбище
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Непарадная Уфа

Анонимный пользователь оставил крик своей души, иллюстрированный берущими за душу снимками, в чате мэрии Уфы. Новое жилище уфимца оказалось уже занято. Крысами и тараканами. Новосёл на всю Сеть показал непарадную Уфу. И она ужасает.

Подробнее читайте в материале Mkset.

Ужасы нашего городка: новосёлы показали непарадную Уфу
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