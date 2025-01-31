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Posted 31 января, 06:27

Published 31 января, 06:27

Modified 31 января, 06:27

Updated 31 января, 06:27

Российские банки фиксируют рост интереса к трансграничным переводам

Российские банки фиксируют рост интереса к трансграничным переводам

31 января 2025, 06:27
Фото: 1MI.
Российские банки отмечают заметное увеличение интереса розничных клиентов к услугам международных переводов. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, рост спроса на такие услуги вызван активным развитием технологий, связанных с международными финансовыми расчетами. Об этом информирует gorod55.ru.

Он также добавил, что на сегодняшний день возможность осуществления таких «финансовых мостов» доступна россиянам более чем в ста странах по всему миру. Горшков также заявил, что в 2025 году планируется расширение географии трансграничных переводов в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.

«Активно будем расширять сервис оплаты по QR-коду и запустим входящие переводы из-за рубежа для россиян», — подчеркнул он.

По информации аналитиков банка, за 2024 год розничные клиенты осуществили 2,1 млн переводов в валютах дружественных стран. Этот показатель в шесть раз больше, чем в 2023 году. Общий объем финансовых операций превысил 50,5 млрд рублей. По количеству переводов на первом месте находится Таджикистан, за ним следуют Китай, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан.

По оценкам специалистов, в текущем году эта услуга будет продолжать становиться все более востребованной, особенно среди людей, которые часто выезжают за границу или имеют родных, проживающих за пределами РФ.

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