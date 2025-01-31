Российские банки фиксируют рост интереса к трансграничным переводам

Он также добавил, что на сегодняшний день возможность осуществления таких «финансовых мостов» доступна россиянам более чем в ста странах по всему миру. Горшков также заявил, что в 2025 году планируется расширение географии трансграничных переводов в страны Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.