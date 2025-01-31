Разборки в Башкирии закончились трупом и уголовным делом

Posted 31 января, 09:37
Published 31 января, 09:37
Modified 31 января, 10:31
Updated 31 января, 10:31
Как выяснили следователи, в ночь на пятницу, 31 января, компания друзей и подруг отдыхала в съемной квартире на улице Артёма в Стерлитамаке. Одной из девушек позвонил ее товарищ, и разговор быстро перетек в конфликт. Парни в квартире решили отстоять честь подруги и договорились о встрече с обидчиком, который быстро приехал к дому, позвав двух знакомых.
Градус напряженности конфликта быстро рос, когда один из прибывших парней не выдержал и достал нож. Фигурант нанес несколько ударов 22-летнему парню, от чего тот скончался на месте.
Скрывшегося подозреваемого быстро нашли сотрудники полиции. Теперь следователи готовят ходатайство о заключении парня под стражу.