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Posted 31 января, 09:37

Published 31 января, 09:37

Modified 31 января, 10:31

Updated 31 января, 10:31

Подозреваемого в убийстве задержали в Башкирии

Разборки в Башкирии закончились трупом и уголовным делом

31 января 2025, 09:37
Фото: 1MI.

Подозреваемого в убийстве задержали в Башкирии

В Стерлитамаке задержали парня, устроившего смертельную поножовщину, сообщили в региональном Следкоме в пятницу, 31 января.
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Как выяснили следователи, в ночь на пятницу, 31 января, компания друзей и подруг отдыхала в съемной квартире на улице Артёма в Стерлитамаке. Одной из девушек позвонил ее товарищ, и разговор быстро перетек в конфликт. Парни в квартире решили отстоять честь подруги и договорились о встрече с обидчиком, который быстро приехал к дому, позвав двух знакомых.

Градус напряженности конфликта быстро рос, когда один из прибывших парней не выдержал и достал нож. Фигурант нанес несколько ударов 22-летнему парню, от чего тот скончался на месте.

Орудие убийства
Орудие убийства. Фото: Следком Башкортостана

Скрывшегося подозреваемого быстро нашли сотрудники полиции. Теперь следователи готовят ходатайство о заключении парня под стражу.

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Ранее Mkset рассказал, что Бастрыкин заинтересовался «всемогущим» следователем из Башкирии.

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