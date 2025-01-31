Получите 30 000 рублей за рекомендацию!

Posted 31 января, 11:01
Published 31 января, 11:01
Modified 31 января, 11:04
Updated 31 января, 11:04
— Среди наших клиентов большинство приходит к нам по рекомендации своих знакомых, которые купили у нас жильё ранее. Поэтому мы решили запустить программу лояльности «Приведи друга» в рамках которой каждый может получить 30 000 рублей за рекомендацию нашей компании! Важно отметить, что этого человека не должно быть в нашей базе — засчитываются только уникальные пользователи. Кроме того, родственники первой линии не могут рекомендовать друг друга — это мать, отец, дети и супруги, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».
Принять участие достаточно просто, для этого вам нужно сделать всего несколько шагов:
Важно отметить, что ГК «Жилой Квартал» предлагает недвижимость на любой вкус. Те, кто хочет быть в центре событий и любит динамичный ритм жизни высоко оценят комфортабельный ЖК «Сапфир», который строится на пересечении улиц Комсомольская и Бессонова, рядом с ТЦ «Мир». Те, кто предпочитает загородный уют и свежий воздух, но не готов переезжать в собственный дом, могут выбрать ЖК в экологически-чистом пригороде «Зубово Life Garden» или «Михайловка Green Place». А самый большой выбор у тех, кто мечтает жить в просторном и уютном доме. Для вас есть строящиеся и готовые коттеджи и таунхаусы в комфортабельных коттеджных посёлках: «Созвездие Цефей», «Миллаверде», «Гудвилл Парк» и «Зубово Life 3». В ГК «Жилой Квартал» вы обязательно найдёте своё идеальное жильё!
Рассказывая о комфортных квартирах, домах или коммерческих помещениях от ГК «Жилой Квартал». Вы не только помогаете тем, кто вам дорог, повысить уровень жизни, но и зарабатываете.
Группа компаний «Жилой Квартал» работает в строительной отрасли с 2001 года и является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ. За это время девелопер построил 14 жилых комплексов и ввел в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья. Надежный застройщик вложил весь свой опыт в создание нового уровня загородного жилья узнать о котором вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж по адресам: КП «Гудвилл Парк», п. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, КП «Зубово Life 3», с. Зубово, ул. Народная, 1/1.
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