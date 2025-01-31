Получите 30 000 рублей за рекомендацию!

Важно отметить, что ГК «Жилой Квартал» предлагает недвижимость на любой вкус. Те, кто хочет быть в центре событий и любит динамичный ритм жизни высоко оценят комфортабельный ЖК «Сапфир», который строится на пересечении улиц Комсомольская и Бессонова, рядом с ТЦ «Мир». Те, кто предпочитает загородный уют и свежий воздух, но не готов переезжать в собственный дом, могут выбрать ЖК в экологически-чистом пригороде «Зубово Life Garden» или «Михайловка Green Place». А самый большой выбор у тех, кто мечтает жить в просторном и уютном доме. Для вас есть строящиеся и готовые коттеджи и таунхаусы в комфортабельных коттеджных посёлках: «Созвездие Цефей», «Миллаверде», «Гудвилл Парк» и «Зубово Life 3». В ГК «Жилой Квартал» вы обязательно найдёте своё идеальное жильё!