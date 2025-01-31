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Posted 31 января, 11:01

Published 31 января, 11:01

Modified 31 января, 11:04

Updated 31 января, 11:04

Получите 30 000 рублей за рекомендацию!

Получите 30 000 рублей за рекомендацию!

31 января 2025, 11:01
Фото: Изображение Midjourney.
Реклама. ГК Жилой квартал, ООО УК «Холдинг». erid: 2W5zFH7p4De
Крупнейший застройщик загородной недвижимости РБ, ГК «Жилой Квартал» не устаёт радовать уфимцев. Только недавно прошёл розыгрыш квартиры среди покупателей компании. А теперь стартует программа лояльности «Приведи друга» принять участие в которой может любой желающий.
— Среди наших клиентов большинство приходит к нам по рекомендации своих знакомых, которые купили у нас жильё ранее. Поэтому мы решили запустить программу лояльности «Приведи друга» в рамках которой каждый может получить 30 000 рублей за рекомендацию нашей компании! Важно отметить, что этого человека не должно быть в нашей базе — засчитываются только уникальные пользователи. Кроме того, родственники первой линии не могут рекомендовать друг друга — это мать, отец, дети и супруги, — рассказали в пресс-службе ГК «Жилой Квартал».

Принять участие достаточно просто, для этого вам нужно сделать всего несколько шагов:

  1. Порекомендуйте ГК «Жилой Квартал» своим родным и близким, которые планируют приобрести новое жильё.
  2. Заполните форму обратного звонка на нашем сайте gkufa.ru.
  3. Во время звонка нашего специалиста назовите имя и номер телефона человека, которому вы рекомендовали компанию «Жилой Квартал».
  4. После успешно проведённой сделки по покупке недвижимости вашим другом получите своё вознаграждение.

Важно отметить, что ГК «Жилой Квартал» предлагает недвижимость на любой вкус. Те, кто хочет быть в центре событий и любит динамичный ритм жизни высоко оценят комфортабельный ЖК «Сапфир», который строится на пересечении улиц Комсомольская и Бессонова, рядом с ТЦ «Мир». Те, кто предпочитает загородный уют и свежий воздух, но не готов переезжать в собственный дом, могут выбрать ЖК в экологически-чистом пригороде «Зубово Life Garden» или «Михайловка Green Place». А самый большой выбор у тех, кто мечтает жить в просторном и уютном доме. Для вас есть строящиеся и готовые коттеджи и таунхаусы в комфортабельных коттеджных посёлках: «Созвездие Цефей», «Миллаверде», «Гудвилл Парк» и «Зубово Life 3». В ГК «Жилой Квартал» вы обязательно найдёте своё идеальное жильё!

Рассказывая о комфортных квартирах, домах или коммерческих помещениях от ГК «Жилой Квартал». Вы не только помогаете тем, кто вам дорог, повысить уровень жизни, но и зарабатываете.

Группа компаний «Жилой Квартал» работает в строительной отрасли с 2001 года и является крупнейшим застройщиком загородной недвижимости РБ. За это время девелопер построил 14 жилых комплексов и ввел в эксплуатацию 1,5 млн кв. м жилья. Надежный застройщик вложил весь свой опыт в создание нового уровня загородного жилья узнать о котором вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276 или в офисах продаж по адресам: КП «Гудвилл Парк», п. Шмидтово, ул. Ромашковая, д 10, КП «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а, КП «Зубово Life 3», с. Зубово, ул. Народная, 1/1.

Проектная декларация размещена на сайте наш. дом.рф.

#Андрей Королев#Общество
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