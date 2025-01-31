Подростки зарезали башкирского Ромео

Как пишут инсайдеры, 22-летний молодой человек отправился на улицу Артёма в Стерлитамаке поговорить с тремя парнями, оскорблявшими его девушку в социальных сетях. Однако разговор явно пошел не по плану, когда один из «несвятой троицы» достал нож и несколькими ударами лишил жизни оппонента.