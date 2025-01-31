Подростки зарезали башкирского Ромео

Posted 31 января, 08:46
Published 31 января, 08:46
Modified 31 января, 08:59
Updated 31 января, 08:59
Как пишут инсайдеры, 22-летний молодой человек отправился на улицу Артёма в Стерлитамаке поговорить с тремя парнями, оскорблявшими его девушку в социальных сетях. Однако разговор явно пошел не по плану, когда один из «несвятой троицы» достал нож и несколькими ударами лишил жизни оппонента.
Парни быстро скрылись после расправы, оставив тело убитого на месте преступления. Инсайдеры пишут, что личности нападавших уже установлены, а предполагаемый убийца — задержан. В Сети появилось предположение, что поножовщину устроил парень, оказавшийся в центре общественного скандала в 2020 году. Тогда подросток избил пенсионера, попросившего компанию парня вести себя потише.
Жители Стерлитамака оказались всерьез обеспокоены криминальной обстановкой в городе. Ежедневно появляются новости о жестоких преступлениях, совершенных агрессивными подростками. Например, ранее Mkset сообщил о массовой детской драке возле ТЦ.