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Posted 31 января, 08:46

Published 31 января, 08:46

Modified 31 января, 08:59

Updated 31 января, 08:59

Житель Башкирии погиб в уличной драке

Подростки зарезали башкирского Ромео

31 января 2025, 08:46
Фото: 1MI.

Житель Башкирии погиб в уличной драке

Уличные разборки из-за девушки в Стерлитамаке закончились поножовщиной, сообщил «Башинформу» источник в следственных органах в пятницу, 31 января.

Как пишут инсайдеры, 22-летний молодой человек отправился на улицу Артёма в Стерлитамаке поговорить с тремя парнями, оскорблявшими его девушку в социальных сетях. Однако разговор явно пошел не по плану, когда один из «несвятой троицы» достал нож и несколькими ударами лишил жизни оппонента.

Фото: Башинформ

Парни быстро скрылись после расправы, оставив тело убитого на месте преступления. Инсайдеры пишут, что личности нападавших уже установлены, а предполагаемый убийца — задержан. В Сети появилось предположение, что поножовщину устроил парень, оказавшийся в центре общественного скандала в 2020 году. Тогда подросток избил пенсионера, попросившего компанию парня вести себя потише.

Видео: Башкирия Online.
Дети устроили массовую драку у ТЦ в Башкирии
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Жители Стерлитамака оказались всерьез обеспокоены криминальной обстановкой в городе. Ежедневно появляются новости о жестоких преступлениях, совершенных агрессивными подростками. Например, ранее Mkset сообщил о массовой детской драке возле ТЦ.

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