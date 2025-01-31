Почему ковры опасны для здоровья — что делать, чтобы защититься?

Posted 31 января, 10:57
Published 31 января, 10:57
Modified 31 января, 10:59
Updated 31 января, 10:59
Ковры занимают особое место в культуре многих народов. В СССР они стали популярными в 60-е годы, когда их начали массово производить. Ковер был не только элементом декора, но и символом статуса. На стенах он защищал от шума и холода, а на полу — делал дом более комфортным. Однако времена меняются, и современные ковры выполняют больше декоративную функцию.
Несмотря на уют и практичность, ковры могут скрывать в себе опасности. Среди основных проблем выделяются следующие:
Ковры активно собирают пыль, шерсть животных, пылевых клещей и микроорганизмы. Согласно исследованию норвежского Института общественного здоровья, в ворсе ковров скапливается большое количество аллергенов, включая плесень. Эти вещества могут вызвать аллергические реакции, такие как насморк, кашель или даже приступы астмы.
Если в помещении с ковром курят, его волокна впитывают канцерогенные вещества, такие как никотин, которые могут выделяться в воздух долгие годы. Об этом предупреждает Национальная лаборатория Лоуренса в Беркли.
Исследования микробиологов из Нью-Йорка показали, что на 6 квадратных сантиметрах ковровой поверхности может содержаться до 200 тыс. бактерий. Это в 4 тыс. раз больше, чем на сиденье унитаза.
Скопление пыли и аллергенов в коврах может стать причиной различных заболеваний. Наиболее уязвимы люди с аллергиями, астмой и сниженным иммунитетом. Однако не все ковры одинаково опасны. Важно учитывать материал, из которого они изготовлены.
Пылесос с моющей функцией — идеальный инструмент для ухода за коврами, особенно в домах с детьми или животными. Его особенность в том, что он не только удаляет пыль и мелкие частицы грязи, но и устраняет сложные загрязнения с помощью воды и чистящего раствора. Такая уборка позволяет эффективно справляться с шерстью животных, пылью и аллергенами. Если моющий пылесос недоступен, подойдет и обычный с высокой мощностью, но важно проходить по ковру медленно, чтобы дать устройству время захватить пыль из глубины ворса.
— Чистку рекомендуется проводить дважды в неделю, особенно если ковер находится в зоне высокой проходимости. Такой подход предотвратит накопление грязи, которая может стать питательной средой для пылевых клещей, — рассказал блогер Сергей Малоземов.
Профессиональная чистка ковров — это способ глубокой обработки, который помогает удалить стойкие загрязнения и неприятные запахи, а также уничтожить микроорганизмы. Особенно это актуально для натуральных ковров, таких как шерстяные, поскольку их плотный ворс может удерживать загрязнения даже после пылесоса.
Химчистку рекомендуется проводить раз в год. Специалисты используют специальные средства, которые не только очищают ворс, но и защищают его от повреждений. Например, экстракционная чистка позволяет промыть ковер так, чтобы он оставался лишь слегка влажным, предотвращая плесень.
Случайное загрязнение ковра — это реальность для большинства домов. Пролитый кофе, капли вина или шерсть домашних животных оставляют следы, которые важно удалить как можно быстрее.
Для устранения свежих пятен можно использовать мягкие средства, такие как пищевая сода, уксус или хозяйственное мыло. Например, сода эффективно впитывает влагу и нейтрализует запахи, а уксус справляется с пятнами от жира или красящих веществ. Нанесите средство на пятно, слегка вотрите и дайте подсохнуть, а затем удалите остатки влажной губкой или пылесосом.
Однако сода может не подойти для сложных загрязнений, так как она размазывает грязь по ворсу. Для таких случаев лучше использовать специализированные пятновыводители.
— Ковры могут стать безопасными, если за ними правильно ухаживать. Важно своевременно удалять загрязнения и проводить глубокую очистку, — подчеркивает блогер.
Современные технологии предлагают множество решений, которые могут заменить ковры. Это теплоизоляционные панели, напольные покрытия с антиаллергенными свойствами или специальные коврики, которые легко стираются.
Если ковер необходим, лучше выбирать изделия с коротким ворсом. Они легче чистятся и не накапливают столько пыли. Также существуют ковры с обработкой, предотвращающей размножение клещей и микроорганизмов.
Ранее эксперты рассказали, как почистить ковер пищевой содой.