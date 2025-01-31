Почему ковры опасны для здоровья — что делать, чтобы защититься?

Пылесос с моющей функцией — идеальный инструмент для ухода за коврами, особенно в домах с детьми или животными. Его особенность в том, что он не только удаляет пыль и мелкие частицы грязи, но и устраняет сложные загрязнения с помощью воды и чистящего раствора. Такая уборка позволяет эффективно справляться с шерстью животных, пылью и аллергенами. Если моющий пылесос недоступен, подойдет и обычный с высокой мощностью, но важно проходить по ковру медленно, чтобы дать устройству время захватить пыль из глубины ворса.