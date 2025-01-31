Ошибки при посеве семян, которые делают все: как замачивание семян влияет на рассаду

Posted 31 января, 12:42
Published 31 января, 12:42
Modified 31 января, 12:46
Updated 31 января, 12:46
Замачивание семян — это первый шаг на пути к успешному выращиванию. Однако оно нужно не всегда.
— Большинство современных семян обработаны производителями, поэтому им достаточно влаги и тепла, чтобы прорасти». Тем не менее, если сроки посева пропущены или семенной материал вызывает сомнения в качестве, замачивание может быть полезным, — утверждает Людмила Шубина, агроном и кандидат сельскохозяйственных наук, в интервью «Новосибирск онлайн».
Для замачивания подойдут два раствора:
Альтернативой может стать обработка грунта слабым раствором марганцовки перед посадкой. Это упростит процесс, особенно если времени на замачивание нет.
Процесс посева семян во многом зависит от их размера и вида. Например, мелкие семена (петунии, земляника) заделывать землей нельзя — им сложно пробиться на свет. Их раскладывают на поверхности увлажненного грунта и слегка прижимают.
Овощные культуры, напротив, требуют заделки на глубину 1–1,5 см. Если посеять их слишком мелко, рассада может остаться с «шапочкой» от семенной оболочки, что затруднит рост.
— Такую рассаду придется отбраковывать, так как шансы на успешный рост минимальны, — отметила эксперт.
Для посева важно использовать рыхлый и питательный грунт. Перед посадкой землю рекомендуется увлажнить, а затем лишь слегка опрыскивать всходы, чтобы не повредить их. Обязательно накрывайте посевы пленкой или стеклом, создавая эффект мини-теплицы. Это ускорит прорастание семян.
Температура — это один из самых важных факторов для успешного всхода семян.
Некоторым семенам требуется стратификация — процесс, имитирующий зимние условия. Семена помещают в холодильник, чтобы создать эффект покоя, после чего они активнее прорастают. Такой способ необходим для многих цветочных культур, например, тюльпанов, петуний, клематисов.
— Для имитации природного процесса можно использовать снег. Семена высевают на слой чистого снега, который тает и увлажняет их, — пояснила Кристина Хрустова, блогер-цветовод.
Если снега нет, семена можно увлажнить и на 12 часов поместить в холодильник, а затем — в тепло. Цикл повторяют несколько раз. Это ускоряет прорастание.
Свет — не менее важный фактор для рассады. Его недостаток приводит к тому, что растения вытягиваются, становятся хрупкими. Томаты требуют до 15 часов света в день, а перцы и баклажаны — около 12–14 часов. Для обеспечения достаточного света можно использовать фитолампы или дополнительные осветительные приборы. Их устанавливают на высоте 20–25 см над рассадой.
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