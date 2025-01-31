Ошибки при посеве семян, которые делают все: как замачивание семян влияет на рассаду

Свет — не менее важный фактор для рассады. Его недостаток приводит к тому, что растения вытягиваются, становятся хрупкими. Томаты требуют до 15 часов света в день, а перцы и баклажаны — около 12–14 часов. Для обеспечения достаточного света можно использовать фитолампы или дополнительные осветительные приборы. Их устанавливают на высоте 20–25 см над рассадой.