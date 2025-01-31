Нелегальную шаурму нашли в Уфе

Нелегалов оказалось немало. Всё это — бизнес разного профиля. Так в «немилость» попали ларёк по продаже шаурмы, табачная лавка, будка микрозаймов, автосалон и брошенный владельцами павильон. Все они расположены на «красных линиях» Уфы. Как нелегалов можно был не замечать годами — вопрос риторический.