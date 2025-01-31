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Posted 31 января, 12:14

Published 31 января, 12:14

Modified 31 января, 12:16

Updated 31 января, 12:16

Нелегальную шаурму нашли в Уфе

Нелегальную шаурму нашли в Уфе

31 января 2025, 12:14
Фото: mkset.ru.
Городские власти продолжают очистку уфимских пейзажей от бизнес-самостроев, сообщает в пятницу, 31 января, администрация Кировского района.
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Чиновники провели очередной рейд по нелегальным торговым точкам Уфы. Сотрудники администрации Кировского района в момент обхода подведомственной территории нашли массу нелегалов. Ими оказались торговые киоски, размещенные Уфы без договора на аренду земельного участка и разрешения на работу.

— Согласно постановлению №1757 от 13 октября 2022 года, собственники таких объектов получают предписания о демонтаже. Так, предписание о сносе было выдано владельцам незаконных торговых павильонов (НТО) по улицам Менделеева, Степана Кувыкина, Айской и Софьи Перовской, — отметили в администрации Кировского района.

Нелегалов оказалось немало. Всё это — бизнес разного профиля. Так в «немилость» попали ларёк по продаже шаурмы, табачная лавка, будка микрозаймов, автосалон и брошенный владельцами павильон. Все они расположены на «красных линиях» Уфы. Как нелегалов можно был не замечать годами — вопрос риторический.

Нарушителей известили об угрозе принудительного демонтажа. Соответствующие извещения повести на дверях павильонов. Если собственники в течение 10 суток не заберут свои торговые помещения, то по ним проедет бульдозер. А бизнесу за эти услуги выставят через суд счёт в порядке регресса.

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Напомним, ранее аналогичный рейд провели в городском парке.

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