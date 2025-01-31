Нелегальную шаурму нашли в Уфе

Posted 31 января, 12:14
Published 31 января, 12:14
Modified 31 января, 12:16
Updated 31 января, 12:16
Чиновники провели очередной рейд по нелегальным торговым точкам Уфы. Сотрудники администрации Кировского района в момент обхода подведомственной территории нашли массу нелегалов. Ими оказались торговые киоски, размещенные Уфы без договора на аренду земельного участка и разрешения на работу.
— Согласно постановлению №1757 от 13 октября 2022 года, собственники таких объектов получают предписания о демонтаже. Так, предписание о сносе было выдано владельцам незаконных торговых павильонов (НТО) по улицам Менделеева, Степана Кувыкина, Айской и Софьи Перовской, — отметили в администрации Кировского района.
Нелегалов оказалось немало. Всё это — бизнес разного профиля. Так в «немилость» попали ларёк по продаже шаурмы, табачная лавка, будка микрозаймов, автосалон и брошенный владельцами павильон. Все они расположены на «красных линиях» Уфы. Как нелегалов можно был не замечать годами — вопрос риторический.
Нарушителей известили об угрозе принудительного демонтажа. Соответствующие извещения повести на дверях павильонов. Если собственники в течение 10 суток не заберут свои торговые помещения, то по ним проедет бульдозер. А бизнесу за эти услуги выставят через суд счёт в порядке регресса.