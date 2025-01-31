mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 января, 22:03

Published 30 января, 22:03

Modified 30 января, 22:05

Updated 30 января, 22:05

Опрос: как часто уфимцы бранятся в общении с супругами

Мужья орут на уфимок матом

30 января 2025, 22:03
Фото: Изображение Midjourney.

Опрос: как часто уфимцы бранятся в общении с супругами

Неженатые уфимцы чаще избегают матерщины при коммуникации со вторыми половинками, чем состоящие в браки — к таким выводам пришли аналитики SuperJob; Свежим исследованием эксперты поделились с Mkset в пятницу, 31 января.

Так, на партнёров-матершиников пожаловались 5% опрошенных мужчин и 7% женщин. Респонденты рассказали, что их вторые половинки совершенно не стесняются в использовании бранных слов при них. У куда большей доли — 34% и 38% соответственно — партнёры чуть сдержаннее выбирают выражения, однако не чураются нецензурной лексики.

Интересным является то, что молодые парни и мужья матерятся реже, чем зрелые представители сильной половины человечества. А вот с женским полом ситуация прямо противоположная — юные леди ругаются куда больше по сравнению с дамами за 45 лет.

Так или иначе, женщины активнее мужчин стараются пресекать использование нецензурной лексики и делают соответствующие замечания.

Ещё одним любопытным фактом, выясненным аналитиками, стало то, что неженатые мужчины реже женатых используют нецензурную лексику со своими женщинами.

Кибербуллер признался в доведении уфимки до суицида
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе впервые выдвинули уголовное обвинение из-за кибербуллинга.

Читайте также:
Уфимцы не хотят старетьНовый штраф вводят в БашкирииХабиров сообщил хорошие новости для стариков
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Конфликт#Семья#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Опрос#Драка#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Ссора#Белебей#Население#Мелеуз#Янаул#Брак#Супруги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика