Мужья орут на уфимок матом

Posted 30 января, 22:03
Published 30 января, 22:03
Modified 30 января, 22:05
Updated 30 января, 22:05
Так, на партнёров-матершиников пожаловались 5% опрошенных мужчин и 7% женщин. Респонденты рассказали, что их вторые половинки совершенно не стесняются в использовании бранных слов при них. У куда большей доли — 34% и 38% соответственно — партнёры чуть сдержаннее выбирают выражения, однако не чураются нецензурной лексики.
Интересным является то, что молодые парни и мужья матерятся реже, чем зрелые представители сильной половины человечества. А вот с женским полом ситуация прямо противоположная — юные леди ругаются куда больше по сравнению с дамами за 45 лет.
Так или иначе, женщины активнее мужчин стараются пресекать использование нецензурной лексики и делают соответствующие замечания.
Ещё одним любопытным фактом, выясненным аналитиками, стало то, что неженатые мужчины реже женатых используют нецензурную лексику со своими женщинами.