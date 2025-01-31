Мужья орут на уфимок матом

Так, на партнёров-матершиников пожаловались 5% опрошенных мужчин и 7% женщин. Респонденты рассказали, что их вторые половинки совершенно не стесняются в использовании бранных слов при них. У куда большей доли — 34% и 38% соответственно — партнёры чуть сдержаннее выбирают выражения, однако не чураются нецензурной лексики.