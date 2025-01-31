Миллионерша из Башкирии спустит состояние на ремонт

Posted 31 января, 16:21
Published 31 января, 16:21
Modified 31 января, 16:23
Updated 31 января, 16:23
Повезло жительнице Республики не сразу — заветной комбинации предшествовала череда неудач. Пробовала женщина и выбирать билеты с «счастливыми» числами, например, в которых содержатся дни рождения её родственников. В конце концов, победу принесла башкортостанке комбинация со случайным набором цифр.
Сама счастливица работает бухгалтером и занята в ресторанном бизнесе. По её словам, часть денег она подарит детям, остальную — потратит на ремонт в квартире.