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Posted 31 января, 16:21

Published 31 января, 16:21

Modified 31 января, 16:23

Updated 31 января, 16:23

Бухгалтер из Башкирии выиграла ₽22 млн

Миллионерша из Башкирии спустит состояние на ремонт

31 января 2025, 16:21
Фото: 1MI.

Бухгалтер из Башкирии выиграла ₽22 млн

В Башкортостане женщина озолотилась на ₽22 млн благодаря счастливому лотерейному билету, сообщили в пресс-службе «Столото» в пятницу, 31 января.

Повезло жительнице Республики не сразу — заветной комбинации предшествовала череда неудач. Пробовала женщина и выбирать билеты с «счастливыми» числами, например, в которых содержатся дни рождения её родственников. В конце концов, победу принесла башкортостанке комбинация со случайным набором цифр.

Сама счастливица работает бухгалтером и занята в ресторанном бизнесе. По её словам, часть денег она подарит детям, остальную — потратит на ремонт в квартире.

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Ранее Mkset рассказывал о другой победительнице лотереи из Башкирии.

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