Мэра Уфы пригласили на экскурсию по сугробам

Posted 30 января, 22:21
Published 30 января, 22:21
Modified 30 января, 22:23
Updated 30 января, 22:23
В рядовом посте на личных ресурсах градоначальник рассказал об экскурсии, проведённой для него в музее «Дом Карлсона», посвящённого, как нетрудно догадаться, персонажу детской сказки.
В ответ же уфимцы решили мэру насладиться не экспозициями, а видами на уфимских улицах и во дворах.
— Просьба поручить дорожным службам вывезти горы снега с улицы Комсомольской возле домов 105, 107, 109, 111, а также горы снега по Комсомольской около дома 122 Б (хлебозавод) и дом 122 А (Кристалл), — написал Руслан Г., добавив, что им была оставлена заявка на специальных ресурсах, однако там по каким-то причинам случился сбой.
— Ратмир Рафилович, прошу обратить Ваше внимание на участок дороги по улице Ленина около детского сада №281. Спуск с улицы Ленина очень скользкий, машины могут проехать только в 1 ряд, — посетовала Светлана.
— Как насчет того, чтобы хоть раз за зиму почистить лестницу между Амантая, 9 и Амантая, 7? Мало того, что лестница превратилась в горку, ее еще завалили снегом снизу, — предложила Гузель К.