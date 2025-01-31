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Posted 30 января, 22:21

Published 30 января, 22:21

Modified 30 января, 22:23

Updated 30 января, 22:23

Волна жалоб на сугробы захлестнула уфимских чиновников

Мэра Уфы пригласили на экскурсию по сугробам

30 января 2025, 22:21
Фото: 1MI.

Волна жалоб на сугробы захлестнула уфимских чиновников

Новой порцией претензий к уфимским коммунальщикам поделились горожане в ответ на безобидный пост сити-менеджера Ратмира Мавлиева, передаёт Mkset в пятницу, 31 января.

В рядовом посте на личных ресурсах градоначальник рассказал об экскурсии, проведённой для него в музее «Дом Карлсона», посвящённого, как нетрудно догадаться, персонажу детской сказки.

В ответ же уфимцы решили мэру насладиться не экспозициями, а видами на уфимских улицах и во дворах.

— Просьба поручить дорожным службам вывезти горы снега с улицы Комсомольской возле домов 105, 107, 109, 111, а также горы снега по Комсомольской около дома 122 Б (хлебозавод) и дом 122 А (Кристалл), — написал Руслан Г., добавив, что им была оставлена заявка на специальных ресурсах, однако там по каким-то причинам случился сбой.
— Ратмир Рафилович, прошу обратить Ваше внимание на участок дороги по улице Ленина около детского сада №281. Спуск с улицы Ленина очень скользкий, машины могут проехать только в 1 ряд, — посетовала Светлана.
— Как насчет того, чтобы хоть раз за зиму почистить лестницу между Амантая, 9 и Амантая, 7? Мало того, что лестница превратилась в горку, ее еще завалили снегом снизу, — предложила Гузель К.
Ни пройти ни проехать: уфимцы тонут в сугробах
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Ранее Mkset рассказывал о том, куда следует жаловаться на качество уборки снега в Уфе.

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