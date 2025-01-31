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Posted 31 января, 12:01

Published 31 января, 12:01

Modified 31 января, 12:03

Updated 31 января, 12:03

Медицинский картель добрался до Башкирии

Медицинский картель добрался до Башкирии

31 января 2025, 12:01
Фото: mkset.ru.
Региональные учреждения здравоохранения оказались втянуты в скандал с поставкой медикаментов, сообщает в пятницу, 31 января, региональное управление ФАС России.

Антимонопольная служба инициировала проведение разбирательства в отношении участников торгов, проводимых для нужд государственных медицинских учреждений в 62 регионах, включая Республику Башкортостан. Таким образом, картельный сговор охватил почти 75% регионов России. Общая сумма начальной максимальной цены контракта составила колоссальную сумму — 664 662 140 рублей.

— ООО МФК «Арфа» и ООО «Просторы здоровья» подозреваются в заключении и реализации антиконкурентного соглашения с целью поддержания цен на торгах по поставке лекарственных препаратов. В том числе речь идёт о препаратах для граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, и о препаратах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, — сообщает Управление ФАС по Республике Башкортостан.

ООО МФК «Арфа» работает на российском рынке уже 12 лет и занимается оптовой торговлей медикаментами. Компания зарегистрирована на 14 км МКАДа в Москве. ООО «Просторы здоровья» — тоже москвичи, но занимаются производством фармакологических препаратов. Известно, что ООО «Просторы здоровья» поставили по госзаказам продукции на суммы свыше ₽2 млрд. Если в «Арфе» работают 77 человек, то в «Просторах…» числится всего один сотрудник.

Картель на торгах — это когда участники торгов договариваются о том, чтобы не снижать цены и не конкурировать между собой. Они хотят получить контракты без борьбы или с небольшим снижением цены. Из-за этого на рынке становится меньше конкуренции, цены на товары и услуги растут, а покупатели и государство могут пострадать.

Эти организации выигрывали торги без снижения или с небольшим снижением от начальной (максимальной) цены контракта, считают в ФАС РФ. В случае доказательства вины организаций им могут быть назначены оборотные штрафы за нарушение антимонопольного законодательства и создание картельного сговора на торгах. Минимальная сумма штрафа за это составляет для организации ₽50`000.

Напомним, в декабре 2024 года во время прямого эфира «Итогов года с Владимиром Путиным» прозвучал вопрос из Башкирии. Женщина жаловалась на то, что не может получить льготные лекарства от диабета. До конца года местные власти неустанно рапортовали о том, что произошла мелкая накладка, но в сфере медицины в Башкортостане всё в порядке.

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