Медицинский картель добрался до Башкирии

Картель на торгах — это когда участники торгов договариваются о том, чтобы не снижать цены и не конкурировать между собой. Они хотят получить контракты без борьбы или с небольшим снижением цены. Из-за этого на рынке становится меньше конкуренции, цены на товары и услуги растут, а покупатели и государство могут пострадать.