Лучших специалистов по коммуникациям ПФО наградили в Нижнем Новгороде

Posted 31 января, 10:36
Published 31 января, 10:36
Modified 31 января, 10:40
Updated 31 января, 10:40
Очные защиты прошли 30 января 2025 года в Нижнем Новгороде. Организатор конкурса — коммуникационное агентство «АГТ-Приволжье».
В финале XIV Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Приволжье» соревновались специалисты из 9 регионов. «Финал конкурса прошел на одном дыхании, в атмосфере творчества и отраслевого праздника. Мы видим, что региональные коммуникаторы подтягиваются и вполне могут конкурировать с крупными игроками федерального уровня, что крайне ценно для развития отрасли коммуникаций. „Серебряный лучник“ в регионах проделывает огромную работу, имплантируя в повестку самобытные региональные кейсы. Быть частью этого процесса — большая честь и ценность для сообщества АКОС», — отметил Председатель жюри Председатель Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС), генеральный директор КГ Insiders (г. Москва) Андрей Лапшов.
Самым сильным проектом ПФО признан проект «Южноуральская тропа». Для продвижения 700-километрового пешеходного маршрута по горным частям Республики Башкортостан и Челябинской области его автор Раис Габитов использует самые разные инструменты: от коллаборации с Яндексом до участия в литературных проектах Алексея Иванова.
В тематических номинациях лучшими проектами стали:
Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты
А много ли в России солнца?!
Хевел, Чувашская Республика
Корпоративные коммуникации
Как мы хакнули HR
«Красная Гвардия», Республика Башкортостан
Маркетинговые коммуникации
«Вышка. Я могу»: маркетинговая стратегия приемной кампании — 2024
Нижегородский кампус Высшей школы экономики, Нижегородская область
Коммуникации в благотворительности
Игрофикация донорства на платформе DonorSearch
Ассоциация «Донор-Серч», Республика Татарстан
Продвижение государственных и общественных программ
ИИ-итоги чувашского сельхозгода
Минсельхоз Чувашии, Чувашская Республика
Развитие и продвижение территорий
Устиновская усадьба: фестиваль креативных индустрий Origami Video
ИП Соленков В.Н., Саратовская область
Культурно-просветительские проекты
Общественный проект «неЦирк»
Казанский государственный цирк, Республика Татарстан
Событийные коммуникации
Джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии»
МАУК «Парк Швейцария», Нижегородская область
Кроме того, специальный приз жюри получил Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» (Саратовская область) за проект Атомная энергетика- гордость России.
А сердца зрителей покорил Международный фестиваль «Истобенский огурец», представленный МБУК «Оричевская районная централизованная клубная система» (Кировская область). Он заслужил приз зрительских симпатий.
На ежегодный профессиональный конкурс в области коммуникаций принимаются проекты, реализованные в регионах Приволжского федерального округа. Участие в региональном этапе бесплатное. В жюри премии входят 10 ведущих экспертов по коммуникациям и медиаменеджеров из ПФО и Москвы. Премию поддерживает концерн «Росэнергоатом».
Справочная информация
Региональная премия в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Приволжье учреждена в 2011 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».
Одной из главных целей премии «Серебряный Лучник» — Приволжье является поощрение лучшего опыта в области развития общественных связей, а также расширение возможностей участия специалистов из регионов в Национальной премии «Серебряный Лучник».
Участвовать в конкурсе могут авторы или авторские коллективы, агентства, некоммерческие фонды и организации, а также профильные службы и департаменты государственных, общественных организаций и коммерческих предприятий, осуществляющие деятельность по развитию связей с общественностью. Количество выдвигаемых работ, выполненных одним автором или одним коллективом, не ограничивается.
Оператор регионального этапа — коммуникационное агентство «АГТ-Приволжье» +7 (930) 205 12 69 [email protected]