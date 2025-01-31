Лучших специалистов по коммуникациям ПФО наградили в Нижнем Новгороде

В финале XIV Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Приволжье» соревновались специалисты из 9 регионов. «Финал конкурса прошел на одном дыхании, в атмосфере творчества и отраслевого праздника. Мы видим, что региональные коммуникаторы подтягиваются и вполне могут конкурировать с крупными игроками федерального уровня, что крайне ценно для развития отрасли коммуникаций. „Серебряный лучник“ в регионах проделывает огромную работу, имплантируя в повестку самобытные региональные кейсы. Быть частью этого процесса — большая честь и ценность для сообщества АКОС», — отметил Председатель жюри Председатель Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС), генеральный директор КГ Insiders (г. Москва) Андрей Лапшов.