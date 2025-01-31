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Posted 31 января, 10:36

Published 31 января, 10:36

Modified 31 января, 10:40

Updated 31 января, 10:40

Лучших специалистов по коммуникациям ПФО наградили в Нижнем Новгороде

Лучших специалистов по коммуникациям ПФО наградили в Нижнем Новгороде

31 января 2025, 10:36
Фото: Серебряный лучник Приволжье.
Гран-при профессиональной премии получил проект из Республики Башкортостан. Медиахолдинг 1MI стал информационным партнером Премии.

Очные защиты прошли 30 января 2025 года в Нижнем Новгороде. Организатор конкурса — коммуникационное агентство «АГТ-Приволжье».

В финале XIV Региональной премии в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Приволжье» соревновались специалисты из 9 регионов. «Финал конкурса прошел на одном дыхании, в атмосфере творчества и отраслевого праздника. Мы видим, что региональные коммуникаторы подтягиваются и вполне могут конкурировать с крупными игроками федерального уровня, что крайне ценно для развития отрасли коммуникаций. „Серебряный лучник“ в регионах проделывает огромную работу, имплантируя в повестку самобытные региональные кейсы. Быть частью этого процесса — большая честь и ценность для сообщества АКОС», — отметил Председатель жюри Председатель Ассоциации компаний-консультантов в сфере общественных связей (АКОС), генеральный директор КГ Insiders (г. Москва) Андрей Лапшов.

Самым сильным проектом ПФО признан проект «Южноуральская тропа». Для продвижения 700-километрового пешеходного маршрута по горным частям Республики Башкортостан и Челябинской области его автор Раис Габитов использует самые разные инструменты: от коллаборации с Яндексом до участия в литературных проектах Алексея Иванова.

Фото: Серебряный лучник Приволжье

В тематических номинациях лучшими проектами стали:

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Кроме того, специальный приз жюри получил Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская атомная станция» (Саратовская область) за проект Атомная энергетика- гордость России.

А сердца зрителей покорил Международный фестиваль «Истобенский огурец», представленный МБУК «Оричевская районная централизованная клубная система» (Кировская область). Он заслужил приз зрительских симпатий.

На ежегодный профессиональный конкурс в области коммуникаций принимаются проекты, реализованные в регионах Приволжского федерального округа. Участие в региональном этапе бесплатное. В жюри премии входят 10 ведущих экспертов по коммуникациям и медиаменеджеров из ПФО и Москвы. Премию поддерживает концерн «Росэнергоатом».

Справочная информация

Региональная премия в области коммуникаций «Серебряный Лучник» — Приволжье учреждена в 2011 году Попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Одной из главных целей премии «Серебряный Лучник» — Приволжье является поощрение лучшего опыта в области развития общественных связей, а также расширение возможностей участия специалистов из регионов в Национальной премии «Серебряный Лучник».

Участвовать в конкурсе могут авторы или авторские коллективы, агентства, некоммерческие фонды и организации, а также профильные службы и департаменты государственных, общественных организаций и коммерческих предприятий, осуществляющие деятельность по развитию связей с общественностью. Количество выдвигаемых работ, выполненных одним автором или одним коллективом, не ограничивается.

Оператор регионального этапа — коммуникационное агентство «АГТ-Приволжье» +7 (930) 205 12 69 [email protected]

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